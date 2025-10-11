Очереди за газом в Актау: водители снова жалуются на многочасовое ожидание

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz продолжают поступать жалобы от автовладельцев на большие очереди, образовавшиеся на АГЗС. Ситуацию прокомментировали в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Один из водителей поделился видео и рассказал, что приехал сегодня, 11 октября, на одну из заправок около 07:50 часов – она еще не открылась, а в очереди уже стояли пять автомобилей.

Спустя полтора часа, по его словам, собралось около 30 машин.

Какое на этот раз будет оправдание чиновников? Столько туристов сейчас нет, чтобы потратить весь наш газ, ведь уже не сезон, - возмутился мужчина.

За комментарием корреспондент Lada.kz обратился в управление предпринимательства и торговли Мангистауской области. Там сообщили, что наш регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа (СНГ) в стране. Ежемесячный объем потребления в регионе составляет 18 000 тонн.

Основная часть продукции СНГ поступает в область с Казахского газоперерабатывающего завода, расположенного в нашей области, а недостающий объем распределяется с завода в Атырау.

В октябре текущего года, в связи с плановыми ремонтными работами на атырауском заводе, необходимый объем в 3 658 тонн будет доставлен в регион с завода в Актобе.

Отметим, что ранее продукция с атырауского завода доставлялась автомобильным транспортом, тогда как отгрузка с актюбинского завода осуществляется по железной дороге. В связи с этим срок доставки продукции в регион несколько увеличился, - сообщили в ведомстве.

По этой причине в октябре наблюдается снижение суточного объема поставок сжиженного газа, и на ряде АГЗС фиксируются очереди из автомобилей.

По данным управления, с завода в Актюбинской области 11 вагонов отправились 10 октября. Следующий состав из 10 вагонов отправится вечером 13 октября. Дальнейшие поставки будут осуществляться в таком же порядке.

Следует отметить, что ремонтные работы на атырауском заводе завершатся в конце октября. С 1 ноября поставки сжиженного нефтяного газа полностью вернутся к прежнему штатному режиму.