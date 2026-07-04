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04.07.2026, 14:31

На автобусе к морю: блогер показала, как добраться до бесплатных пляжей Актау

Общество 0 4 311 Наталья Вронская

Многие жители Актау уверены, что комфортный отдых у моря возможен только на платных базах. Однако местная блогер @nataliya_mir__ решила развеять этот миф и опубликовала подробную инструкцию, как добраться до бесплатных пляжей на общественном транспорте, передаёт Lada.kz.

фото архив Lada.kz
фото архив Lada.kz

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По ее словам, достаточно сесть на автобус № 6, который следует в сторону баз отдыха. Маршрут проходит через несколько остановок, рядом с которыми находятся песчаные пляжи с удобным заходом в воду.

Остановка «Шора»

Первой точкой блогер называет остановку «Шора». Отсюда нужно пройти к морю. Несмотря на то что в районе сейчас ведутся строительные работы, проход к берегу остается доступным.

Здесь отдыхающих ждет широкий песчаный пляж с мягким песком и пологим песчаным дном.

При этом автор ролика отдельно предупреждает: купаться непосредственно в районе остановки «Шора» запрещено и опасно.

Пляжи возле базы «Нур»

Следующая остановка — база отдыха «Нур». Рядом расположены территории бывших баз «Золотые пески» и «Ивушка», где также можно найти участки с песчаным берегом.

Отдыхать можно как на бесплатных пляжах, так и воспользоваться услугами расположенных поблизости баз отдыха.

Тем же автобусом № 6 можно добраться и до пляжа за территорией Tetys Blue. Он открыт для посещения.

Конечная остановка — «Алау»

Тем, кто хочет попасть на более уединенный берег, блогер советует доехать до конечной остановки маршрута — базы отдыха «Алау».

Отсюда необходимо пройти через район недостроенных зданий. По словам автора, в результате можно выйти к просторному песчаному пляжу, где также можно отдыхать бесплатно.

Важно убедиться , что выбранный вами участок пляжа разрешен для купания.

Полезно знать

По словам блогера, автобус № 6 курсирует примерно раз в час, поэтому перед поездкой лучше заранее проверить его движение через мобильное приложение Avtobus, которое показывает местоположение транспорта в режиме реального времени.

Что важно помнить

Планируя отдых на море, стоит соблюдать несколько простых правил безопасности:

  • купаться только в разрешенных местах;
  • обращать внимание на предупреждающие знаки;
  • не заходить в воду в районе, где купание запрещено;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • учитывать погодные условия и состояние моря.

Что взять с собой, если едете на пляж автобусом

  • воду;
  • головной убор;
  • солнцезащитный крем;
  • пакет для мусора.

С наступлением купального сезона спасатели регулярно напоминают, что именно отдых в необорудованных и запрещенных местах чаще всего становится причиной трагедий на воде. Поэтому даже отправляясь на бесплатный пляж, важно выбирать безопасные участки и соблюдать рекомендации специалистов.

Напомним, по данным ДЧС, большинство трагедий на воде в Мангистауской области происходит именно в необорудованных местах для купания, где отсутствуют спасатели и необходимая инфраструктура.

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