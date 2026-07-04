На автобусе к морю: блогер показала, как добраться до бесплатных пляжей Актау

Многие жители Актау уверены, что комфортный отдых у моря возможен только на платных базах. Однако местная блогер @nataliya_mir__ решила развеять этот миф и опубликовала подробную инструкцию, как добраться до бесплатных пляжей на общественном транспорте, передаёт Lada.kz.
По ее словам, достаточно сесть на автобус № 6, который следует в сторону баз отдыха. Маршрут проходит через несколько остановок, рядом с которыми находятся песчаные пляжи с удобным заходом в воду.
Остановка «Шора»
Первой точкой блогер называет остановку «Шора». Отсюда нужно пройти к морю. Несмотря на то что в районе сейчас ведутся строительные работы, проход к берегу остается доступным.
Здесь отдыхающих ждет широкий песчаный пляж с мягким песком и пологим песчаным дном.
При этом автор ролика отдельно предупреждает: купаться непосредственно в районе остановки «Шора» запрещено и опасно.
Пляжи возле базы «Нур»
Следующая остановка — база отдыха «Нур». Рядом расположены территории бывших баз «Золотые пески» и «Ивушка», где также можно найти участки с песчаным берегом.
Отдыхать можно как на бесплатных пляжах, так и воспользоваться услугами расположенных поблизости баз отдыха.
Тем же автобусом № 6 можно добраться и до пляжа за территорией Tetys Blue. Он открыт для посещения.
Конечная остановка — «Алау»
Тем, кто хочет попасть на более уединенный берег, блогер советует доехать до конечной остановки маршрута — базы отдыха «Алау».
Отсюда необходимо пройти через район недостроенных зданий. По словам автора, в результате можно выйти к просторному песчаному пляжу, где также можно отдыхать бесплатно.
Важно убедиться , что выбранный вами участок пляжа разрешен для купания.
Полезно знать
По словам блогера, автобус № 6 курсирует примерно раз в час, поэтому перед поездкой лучше заранее проверить его движение через мобильное приложение Avtobus, которое показывает местоположение транспорта в режиме реального времени.
Что важно помнить
Планируя отдых на море, стоит соблюдать несколько простых правил безопасности:
Что взять с собой, если едете на пляж автобусом
С наступлением купального сезона спасатели регулярно напоминают, что именно отдых в необорудованных и запрещенных местах чаще всего становится причиной трагедий на воде. Поэтому даже отправляясь на бесплатный пляж, важно выбирать безопасные участки и соблюдать рекомендации специалистов.
Напомним, по данным ДЧС, большинство трагедий на воде в Мангистауской области происходит именно в необорудованных местах для купания, где отсутствуют спасатели и необходимая инфраструктура.
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