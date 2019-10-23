Величина прожиточного минимума по Мангистауской области составила 39 354 тенге

Иллюстративное фото

Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 104%. Цены на продовольственные товары увеличились на 6,8%, непродовольственные товары - на 3,4%, платные услуги - на 1,3%.



- В сентябре текущего года повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия - на 0,6%, макаронные изделия - на 0,1%, мясо и птицу - на 1,1%, колбасы, изделия из мяса - на 0,6%, рыбу и морепродукты - на 1,3%, молочные продукты - на 0,5%, яйца - на 4,6%, безалкогольные напитки - на 0,5%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 0,5%, - рассказали в департаменте статистики региона.



Снижение цен отмечено на овощи - на 1,7%, сахар песок - на 1,4%.



Повысились цены также на одежду и обувь - на 0,1%, предметы домашнего обихода, бытовую технику - на 0,6%. Повысились тарифы на услуги здравоохранения - на 0,1%, услуги транспорта - на 1,1%, образование - на 4,5%.



Фото с сайта 24.kz