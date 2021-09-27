В Актау обещают построить оптово-распределительный центр и коммунальный рынок

Фото пресс-службы акима области

В ходе визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев, на совещании по социально-экономическому развитию региона отметил высокий уровень инфляции, который ведёт к быстрому росту цен на продовольственные товары.



– Почти 80 процентов продуктов питания импортируется. При этом дефицит ёмкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – правительством разработана Дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау, – заявил глава государства.



Работы уже начались. Так, Нурлану Ногаеву представили планы проектов ТОО «Актау Авто Склад» и ТОО «Орц Актау», которые будут построены в 36 микрорайоне города Актау за счёт частных инвесторов.



Проект ТОО «Актау Авто Склад» будет состоять из двух функциональных зон – торговой и складской. Общая площадь земельного участка – 15 га. Из них площадь коммунального рынка будет составлять 9-10 га.



При этом на территории 2 000 квадратных метров будут построены павильоны, в которых фермеры смогут продавать свою продукцию без посредников и платы за аренду помещений.



- Объём торговых и складских помещений составит 20 000 квадратных метров. Количество потенциальных арендаторов – 500 человек. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда тенге. Помимо этого на территории рынка будет функционировать автовокзал вместимостью 750 мест для автомобилей и общественного городского транспорта. А также пассажирский терминал вместимостью единовременно 500 человек, - сообщает пресс-служба акима области.



Оптово-распределительный центр будет организовывать оптовую торговлю продовольственными товарами для розничных рынков, магазинов, ресторанов и других субъектов бизнеса. Таким образом, благодаря исключению посреднического звена и обеспечению гарантированного сбыта продукции местных производителей ожидается снижение цен на продовольственные товары. Инвестиции в проект составляют 1,8 миллиарда тенге. Общая площадь земельного участка составит 12 гектаров. Количество потенциальных арендаторов, а именно, крупных и средних оптовиков – 300 человек. Для предпринимателей будут функционировать холодильное оборудование и складские помещения.



Завершение реализации проектов планируется в 2023 году.