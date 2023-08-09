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Опубликовано: Сегодня, 17:33

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Благотворительный фонд «Халык» окажет помощь в восстановлении зернового терминала в Мангистауской области

Между акиматом Мангистауской области и частным фондом благотворительный фонд «Халык» 9 августа подписан меморандум об оказании благотворительной помощи на 1,8 млрд тенге для возобновления работы Бейнеуского зернового терминала, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На средства, полученные от фонда «Халык», акимат Мангистауской области совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Каспий» обеспечит координацию деятельности, направленную на возобновление и дальнейшее функционирование Бейнеуского зернового терминала (далее – БЗТ), расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области.
По плану, возобновление работы терминала позволит обеспечить продовольственную безопасность, снабдит регион мукой и кормами, повысит уровень занятости населения.

- Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – правительством разработана «Дорожная карта» по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции, – сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области.

Для того чтобы ускорить возобновление терминала, СПК «Каспий» получит безвозмездную помощь в размере 1,8 млрд тенге от Благотворительного фонда «Халык».

- Возобновление работы крупного регионального предприятия позволит значительно сократить дефицит емкости овощехранилищ, - сказал управляющий директор фонда «Халык» Нариман Абильшаиков.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:00
А зачем в Бейнеу зерновой терминал? Переваливать зерно из вагонов на корабль? Так там моря нет

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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