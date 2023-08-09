Благотворительный фонд «Халык» окажет помощь в восстановлении зернового терминала в Мангистауской области

На средства, полученные от фонда «Халык», акимат Мангистауской области совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Каспий» обеспечит координацию деятельности, направленную на возобновление и дальнейшее функционирование Бейнеуского зернового терминала (далее – БЗТ), расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области.

По плану, возобновление работы терминала позволит обеспечить продовольственную безопасность, снабдит регион мукой и кормами, повысит уровень занятости населения.



- Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – правительством разработана «Дорожная карта» по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции, – сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области.



Для того чтобы ускорить возобновление терминала, СПК «Каспий» получит безвозмездную помощь в размере 1,8 млрд тенге от Благотворительного фонда «Халык».



- Возобновление работы крупного регионального предприятия позволит значительно сократить дефицит емкости овощехранилищ, - сказал управляющий директор фонда «Халык» Нариман Абильшаиков.