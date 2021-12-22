Застройщика в Актау приговорили к 10 годам заключения

Фото пресс-службы городского акимата
Уголовное дело в отношении директора ТОО «Тастемир LTD» рассмотрено в Актауском городском суде по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Неоднократное хищение чужого имущества в особо крупном размере или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).
По материалам дела, в 2019 году застройщик ТОО «Тастемир LTD» без получения разрешения уполномоченных государственных учреждений и проведения необходимых экспертиз разместил рекламу о строительстве жилых комплексов «Гаухар Тас», «Танхаус», «Байтерек» и «Тау Самалы» в Актау. Компания заключила незаконные договоры с вкладчиками, войдя в их доверие. В итоге потерпевшими признаны 395 вкладчиков. Материальный ущерб составил 1 812 437 000 тенге.
Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Защитник подсудимого и он сам просили переквалифицировать статью на 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Потерпевшие, в свою очередь, просили суд назначить максимально строгое наказание подсудимому.
Суд признал застройщика виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В пользу потерпевших взыскана общая сумма в размере 423 098 480 тенге и государственная пошлина.
Часть гражданских исков вкладчиков до этого рассмотрена в гражданском порядке.
Напомним, сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.
Позже дольщики вышли на мирный митинг.
На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.
Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».
По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.
По информации суда №2 Актау, застройщику грозит тюремный срок.
По решению суда директор фирмы в Актау должен будет возместить ущерб обманутым дольщикам.
По материалам дела, в 2019 году застройщик ТОО «Тастемир LTD» без получения разрешения уполномоченных государственных учреждений и проведения необходимых экспертиз разместил рекламу о строительстве жилых комплексов «Гаухар Тас», «Танхаус», «Байтерек» и «Тау Самалы» в Актау. Компания заключила незаконные договоры с вкладчиками, войдя в их доверие. В итоге потерпевшими признаны 395 вкладчиков. Материальный ущерб составил 1 812 437 000 тенге.
Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Защитник подсудимого и он сам просили переквалифицировать статью на 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Потерпевшие, в свою очередь, просили суд назначить максимально строгое наказание подсудимому.
Суд признал застройщика виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В пользу потерпевших взыскана общая сумма в размере 423 098 480 тенге и государственная пошлина.
Часть гражданских исков вкладчиков до этого рассмотрена в гражданском порядке.
Напомним, сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.
Позже дольщики вышли на мирный митинг.
На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.
Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».
По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.
По информации суда №2 Актау, застройщику грозит тюремный срок.
По решению суда директор фирмы в Актау должен будет возместить ущерб обманутым дольщикам.