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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:37

Просмотров: 2898

Застройщика в Актау приговорили к 10 годам заключения

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны 395 вкладчиков, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото пресс-службы городского акимата
Уголовное дело в отношении директора ТОО «Тастемир LTD» рассмотрено в Актауском городском суде по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Неоднократное хищение чужого имущества в особо крупном размере или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

По материалам дела, в 2019 году застройщик ТОО «Тастемир LTD» без получения разрешения уполномоченных государственных учреждений и проведения необходимых экспертиз разместил рекламу о строительстве жилых комплексов «Гаухар Тас», «Танхаус», «Байтерек» и «Тау Самалы» в Актау. Компания заключила незаконные договоры с вкладчиками, войдя в их доверие. В итоге потерпевшими признаны 395 вкладчиков. Материальный ущерб составил 1 812 437 000 тенге.

Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Защитник подсудимого и он сам просили переквалифицировать статью на 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Потерпевшие, в свою очередь, просили суд назначить максимально строгое наказание подсудимому.

Суд признал застройщика виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

В пользу потерпевших взыскана общая сумма в размере 423 098 480 тенге и государственная пошлина.

Часть гражданских исков вкладчиков до этого рассмотрена в гражданском порядке.

Напомним, сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.

Позже дольщики вышли на мирный митинг.

На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.

Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».

По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.

По информации суда №2 Актау, застройщику грозит тюремный срок.

По решению суда директор фирмы в Актау должен будет возместить ущерб обманутым дольщикам.



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Комментарии ( 2 )

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 DiDa (Посетители) Сегодня, 16:39
Меня вот это предложение больше всего удивляет: "По материалам дела, в 2019 году застройщик ТОО «Тастемир LTD» без получения разрешения уполномоченных государственных учреждений и проведения необходимых экспертиз разместил рекламу о строительстве жилых комплексов «Гаухар Тас», «Танхаус», «Байтерек» и «Тау Самалы» в Актау".
Он что самолично начал строительство? Вот попробуйте хоть кто ни будь без всякого разрешения хоть траншею выкопать в черте города, к вам сразу же заявятся "чинуши" и "слуги народа". Не верю я тому, что ни кто из "слуг народа" не знал или не покровительствовал этому застройщику. Скорее всего, обстоятельства пошли не по их сценариям, вот и поплатился человек за жадность.
 
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  • tolk
  • Жанар
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:03
сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.

Позже дольщики вышли на мирный митинг.

На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.

Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».

По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.

что мешало всем этим "слугам народа" вмешаться в проблему раньше?
 
 

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