«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.88 KZT
  • €1 = 491.11 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 1090

Ведётся подготовка к строительным работам в урочище Бозжира

Отель в урочище Бозжира сейчас не возводится, но строительство объекта будет. Об этом в Министерстве экологии РК сообщили сайту «Радио Азаттык».

Фото из архива Lada.kz
Как сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на Министерство экологии страны, строительство отеля в урочище Бозжира в Мангистауской области сейчас не проводится, но подготовка к работам ведётся.

— Идут подготовительные работы, но они не на территории урочища, а в пяти километрах от урочища — объект будет строиться на территории Мангистауской области. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, поэтому никакое строительство не начинается. В связи с этим отвечать на этот вопрос пока рано, — прокомментировал Ерлан Кутпанбаев, исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира.

Министр экологии Сериккали Брекешев заявил, что «в самом строительстве отеля, который должен отвечать современным требованиям, в том числе экологическим, нет ничего негативного».

— Этот отель будет построен для жителей нашей республики, Мангистауской области и для гостей. Это строительство отеля, наоборот, имеет мультипликативный эффект: развитие туризма, новые рабочие места, поэтому личное мнение — в строительстве отеля есть необходимость, и есть большие перспективы развития туризма в республике, — заявил министр.

Споры вокруг строительства в урочище разгорелись в ноябре 2020 года после сообщений, что туда прибыла тяжёлая техника.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжира. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжира Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжире должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжира.

Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжира вывезли строительную технику. Место расположения «Бозжира Сафари Отель» планировалось на расстоянии километра от подножия горы. Альтернативные локации для стройки на Бозжире предложил эколог Константин Плахов. Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжира.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика