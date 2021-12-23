Ведётся подготовка к строительным работам в урочище Бозжира

Фото из архива Lada.kz
Как сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на Министерство экологии страны, строительство отеля в урочище Бозжира в Мангистауской области сейчас не проводится, но подготовка к работам ведётся.
— Идут подготовительные работы, но они не на территории урочища, а в пяти километрах от урочища — объект будет строиться на территории Мангистауской области. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, поэтому никакое строительство не начинается. В связи с этим отвечать на этот вопрос пока рано, — прокомментировал Ерлан Кутпанбаев, исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира.
Министр экологии Сериккали Брекешев заявил, что «в самом строительстве отеля, который должен отвечать современным требованиям, в том числе экологическим, нет ничего негативного».
— Этот отель будет построен для жителей нашей республики, Мангистауской области и для гостей. Это строительство отеля, наоборот, имеет мультипликативный эффект: развитие туризма, новые рабочие места, поэтому личное мнение — в строительстве отеля есть необходимость, и есть большие перспективы развития туризма в республике, — заявил министр.
Споры вокруг строительства в урочище разгорелись в ноябре 2020 года после сообщений, что туда прибыла тяжёлая техника.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжира. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжира Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжире должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжира.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжира вывезли строительную технику. Место расположения «Бозжира Сафари Отель» планировалось на расстоянии километра от подножия горы. Альтернативные локации для стройки на Бозжире предложил эколог Константин Плахов. Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжира.
— Идут подготовительные работы, но они не на территории урочища, а в пяти километрах от урочища — объект будет строиться на территории Мангистауской области. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, поэтому никакое строительство не начинается. В связи с этим отвечать на этот вопрос пока рано, — прокомментировал Ерлан Кутпанбаев, исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира.
Министр экологии Сериккали Брекешев заявил, что «в самом строительстве отеля, который должен отвечать современным требованиям, в том числе экологическим, нет ничего негативного».
— Этот отель будет построен для жителей нашей республики, Мангистауской области и для гостей. Это строительство отеля, наоборот, имеет мультипликативный эффект: развитие туризма, новые рабочие места, поэтому личное мнение — в строительстве отеля есть необходимость, и есть большие перспективы развития туризма в республике, — заявил министр.
Споры вокруг строительства в урочище разгорелись в ноябре 2020 года после сообщений, что туда прибыла тяжёлая техника.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжира. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжира Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжире должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжира.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжира вывезли строительную технику. Место расположения «Бозжира Сафари Отель» планировалось на расстоянии километра от подножия горы. Альтернативные локации для стройки на Бозжире предложил эколог Константин Плахов. Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжира.
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