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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 1811

Министр ЧС РК: В Актау нет пожарной техники для тушения огня в высотных домах

Министр чрезвычайных ситуаций РК Юрий Ильин ответил на брифинге в Службе центральных коммуникаций на вопрос о том, когда в регионах и, в частности, в Мангистауской области появится техника, которая позволит тушить пожары в высотных домах. Ранее этот вопрос адресовали министру жители жилого комплекса «Флоренция», который горел в минувшие выходные.

Фото с сайта Time.kz
Юрию Ильину был задан вопрос о том, что недавний пожар в Актау, который случился в многоэтажном доме «Флоренция», показал, что пожарные не готовы к тушению возгорания выше 16 этажа. Именно настолько достаёт АКП (автоколенчатый подъёмник).

- А если возле дома пристройки, площадки, то, максимум, до 14 этажа. Сейчас в Актау самое высокое здание – это жилой дом на 26 этажей. Если вдруг там случится пожар, то будут жертвы. Насколько известно, АКП на 80 метров есть только в Нур-Султане и Алматы. Когда такая техника будет в регионах? Учитывая, что региональный ДЧС уже несколько лет пишет письма во все инстанции. Через несколько лет на скалах появится 35-этажный дом. Когда у пожарных будет необходимая техника? - задала вопрос журналист.

Министр ответил, что АКП – не панацея для тушения пожара.

- Строительство высотных домов и пожары в высотных домах не говорят о том, что обязательно должны быть жертвы. Конструктивные особенности высотных домовладений позволяют обеспечить безопасную эвакуацию, временное размещение жителей на незадымляемых лестничных клетках, эвакуационных маршах для эвакуации из жилищных помещений или же административных зданий. Касаемо лестниц, АКП - коленчатых подъёмников – это не панацея для тушения пожара. Как правило, у нас таких вооружений очень мало, и они стоят очень дорого, их стоимость сейчас достигает около миллиарда тенге. Тем не менее, я хочу сказать, что зачастую, в том числе в тех пожарных частях, где она у нас есть, в том числе в Нур-Султане, при ветровой нагрузке, которая есть в любом городе, срабатывает автоматика, которая не позволяет применять данное техническое вооружение - автоколенчатый подъёмник для проведения спасательных работ. Поэтому самое надёжное – это должно быть обеспечено надёжное строительство здания или сооружения, в котором должны быть предусмотрены все мероприятия по противопожарной безопасности, и в том числе прежде всего - это поведение самих наших граждан, чтобы не допустить подобных ситуаций в высотных зданиях, - сказал Юрий Ильин.

Также на брифинге министр сообщил, что с апреля этого года по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуация была введена норма в закон об архитектуре и градостроительству, в котором прописано обязательное оснащение пожарной сигнализацией многоквартирных жилых домов, независимо от этажности.

- Конечно, ужесточение законодательства — это не панацея от всех нарушений. Здесь необходимо прежде всего проводить взвешенный подход и принимать комплексные меры по профилактике и прежде всего я хотел обратить внимание самих граждан на обеспечение безопасности в своём жилище. К сожалению, мы сталкиваемся с практикой, когда люди не открывают двери, понятно, это домовладение, это собственность, не желая видеть наших сотрудников. Но мы не наказываем никого никакими административными штрафами, а просто оказываем методическую помощь для того, чтобы ваша семья была в безопасности, - сказал Юрий Ильин.

Напомним, жители горевшего ЖК в Актау показали отсутствие противопожарных средств в доме.

Возгорание на верхних этажах жилого комплекса «Флоренция» произошло днём 19 декабря около 14:20.

Позже появились подробности происшествия.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

В этот же день инцидент прокомментировали в строительной компании «K7 Group».

На следующий день жители горевшего жилого комплекса сообщили, что намерены подавать в суд на застройщика.

Аким Актау поручил создать специальную комиссию по проверке пожарной безопасности жилых домов. В ДЧС Мангистау сообщили, что не имели права [url=https://www.lada.kz/admin.php?mod=editnews&amp;amp;amp;amp;amp;action=editnews&amp;amp;amp;amp;amp;id=97596]проверять[/url] высотные дома на пожарную безопасность.



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Комментарии ( 5 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:06
Это может быть в такой далёкой от нас столице возможно установить пожарные краны с нормальным давлением воды в высотных зданиях...но только не в Актау где временами возникают проблемы с самой водой в особенности в самый пик ,а именно в летний период, когда акимат устанавливает всякого рода ограничения по воде, вместо того чтобы уже нормально наладить тепловодоснабжения в новых районах города с возведением завода по водоочистки воды для дополнительных мощностей ...
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:43
Адекватный человек, но Ёкиматовски не понять .....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 19:06
Раз нет техники для ликвидации пожара в высотках, значит должны быть самые высокие требования пожарной безопасности при сдаче домов в эксплуатацию! А то только один ответ мораторий и профилактика, вот и результат всей вашей профилактики!
 
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  • Ну Ну
  • Ingul
  • Дизель
  • Феникс
  • синдбад
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 18:13
сплоншой дурдом. даже дураку понятно, что нужно ЖЕСТКО ОБЯЗЫВАТЬ застройщиков устанавливать современные системы пожаротушения в новостройках и не принимать их, если таких систем нет. но мы же в казахстане. наши застройщики в это дело вкладываться не хотят и всегда договорятся с кем нужно. для этого дела даже кто-то сверху предприимчиво пролоббировал исключение из состава приёмочной комиссии по приёму в эксплуатацию зданий и сооружений. это скрытый геноцид собственного населения.
 
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  • Ingul
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 Нурекен (Посетители) Сегодня, 17:29
У нас как всегда, что то ужасное случиться и пойдет искать виновных, а профилактика?
 
 

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