При каких условиях в школах разрешили проводить выпускные вечера

Главное условие – выпускной должен проводиться силами школы.



В этом году с улучшением эпидситуации в Казахстане разрешили проводить выпускные вечера, однако они должны организовываться в стенах школы, сообщает пресс-служба Минобразования.



"Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос – один из главных в повестке", – отметила руководитель управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.



В выпускных мероприятиях смогут принять участие:



-педагогический коллектив школы;

-выпускники и их родители;

-ветераны педагогического труда;

-члены попечительских советов;

-представители шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов образования, заинтересованных госорганов.



Выпускной долженпроводиться силами самой организации образования. Не допускается:



-привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

-организация праздничных столов;

-проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

-сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

-организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.



Последний звонок во всех школах Казахстана пройдёт 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.

