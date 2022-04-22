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При каких условиях в школах разрешили проводить выпускные вечера

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:54
При каких условиях в школах разрешили проводить выпускные вечера
Иллюстративное фото
Главное условие – выпускной должен проводиться силами школы.

В этом году с улучшением эпидситуации в Казахстане разрешили проводить выпускные вечера, однако они должны организовываться в стенах школы, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия. Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы. Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос – один из главных в повестке", – отметила руководитель управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.

В выпускных мероприятиях смогут принять участие:

-педагогический коллектив школы;
-выпускники и их родители;
-ветераны педагогического труда;
-члены попечительских советов;
-представители шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов образования, заинтересованных госорганов.

Выпускной долженпроводиться силами самой организации образования. Не допускается:

-привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
-организация праздничных столов;
-проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
-сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
-организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

Последний звонок во всех школах Казахстана пройдёт 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.


Источник: informburo.kz
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