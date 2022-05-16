ОДКБ будет расширяться, в организацию войдут "десятки стран" - министр обороны Беларуси

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в разговоре с белорусской военной газетой "Во славу Родины", сообщает Tengrinews.kz.



"Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится миро­устройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал генерал-лейтенант.



По мнению министра, ОДКБ будет развиваться на фоне таких вызовов, как цветные революции, терроризм, наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы.



Также, по словам Хренина, к концу этого года в ОДКБ появится формирование радиационной, химической и биологической защиты.



В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.



16 мая исполняется 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет с момента создания ОДКБ. В связи этим в Кремле в понедельник состоится юбилейный саммит организации.

