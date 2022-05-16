ОДКБ будет расширяться, в организацию войдут "десятки стран" - министр обороны Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Фото из газеты "Во славу Родины"
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в разговоре с белорусской военной газетой "Во славу Родины", сообщает Tengrinews.kz.
"Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал генерал-лейтенант.
По мнению министра, ОДКБ будет развиваться на фоне таких вызовов, как цветные революции, терроризм, наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы.
Также, по словам Хренина, к концу этого года в ОДКБ появится формирование радиационной, химической и биологической защиты.
В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
16 мая исполняется 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет с момента создания ОДКБ. В связи этим в Кремле в понедельник состоится юбилейный саммит организации.
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