«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.18 KZT
  • €1 = 456.29 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый министр Саясат Нурбек ответил, почему его дети учатся на Кипре

Просмотров:820 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Новый министр Саясат Нурбек ответил, почему его дети учатся на Кипре
Саясат Нурбек. Фото:amanatpartiasy.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил, почему его дети учатся на Кипре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О месте учебы детей нового члена правительства расспросили журналисты после заседания правительства.

"26 июня они приезжают обратно в Казахстан. Я вам дам детальный фотоотчет, что они здесь наконец-то. С нетерпением их жду. Есть три причины: первое, это медицинское состояние супруги и детей моих. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь (в Казахстане. - Прим.) в частных школах. Третье, это очень хорошая британская школа по британскому формату (на Кипре). Но не переживайте. Я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан", - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.

Саясата Нурбека также спросили, связано ли возвращение его детей в Казахстан с назначением на пост министра.

"Министром я стал всего день назад. За день, наверное, невозможно что-то поменять - ни в личном состоянии, ни тем более в системе образования и науки. Возвращаются они в обычную школу. Тоже будет детальный фотоотчет, так что не переживайте за мое благосостояние и за моих детей. Очень благодарю, что детально отслеживаете мою личную жизнь и переживаете", - заключил министр науки и высшего образования.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aktobe
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:35
Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь (в Казахстане. - Прим.) в частных школах.

А как же мы можем своих детей обучать в Казахстане, как же нам с нашей мизерной зарплатой быть.
На Кипр даже отдохнуть не можем выехать, не то что детей на обучение.
ГНАТЬ В ШЕЮ таких министров в новый Казахстан (Нью Васюки).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • strana.kz
  • Василий Кравчук
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 12:50
"я не смог финансово обучать их здесь (в Казахстане. - Прим.)" - зато смогли обучать на Кипреdevil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • Василий Кравчук
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:12
Но не переживайте. Я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан


эх лишил детей качественного образования )))))))))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика