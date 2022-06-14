Эксперт: Казахстан обеспечивает себя сахаром только на 5%, все остальное - импорт

Почему республика испытывает большой дефицит с сахаром и как распределяются квоты на сахарный сырец.



Бизнесмен и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов подготовил новый выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Новым гостем передачи стал бизнесмен, председатель правления компании «Аксу кант» Кайрат Оразбеков. Основной темой разговора стал острый дефицит сахара в Казахстане и большие проблемы сельском хозяйстве.



Гость программы рассказал о том, что потребность республики в сахаре составляет в среднем 560-580 тыс. тонн в год. От этого объема на долю казахстанских производителей сахара из ресурсов, выращенных в Казахстане, приходится всего 5% - около 30 тыс. тонн. Все остальное: и сахарный сырец для заводов, и сам сахар - импортируется. Основными импортерами готовой продукции являются Россия и Беларусь, сахарный сырец поставляет в основном Бразилия.



- Однако и Россия, и Беларусь в конце февраля закрыли экспорт своей продукции в Казахстан. Затем свои границы закрыли Индия, Пакистан, Кыргызстан и Узбекистан. И на этом фоне у нас резко возник дефицит, хотя мы – производители сахара – еще 5-6 лет назад предупреждали наше правительство о такой вероятности. И когда экспорт сахара был закрыт, нашим властям нужно было резко наращивать закупку сырца в других странах. И тогда сегодня все было бы в порядке – четыре сахарных завода, которые сегодня есть в республике, могли бы в спокойном режиме насытить рынок, - рассказал Кайрат Оразбеков.



Арманжан Байтасов уточнил у собеседника, почему же в Казахстане вообще сложилась такая ситуация, что страна сама не может обеспечить себя сахарной свеклой, ведь это прямой вопрос продовольственной безопасности.



- В советское время к началу 80-х годов республика производила около 160 тыс. тонн сахара, а к 1990-му году – 300 тыс. тонн сахара и сахарной свеклы, практически полностью обеспечивая себя этим продуктом. Сейчас у нас повысилось потребление сахара, потому что появились производители сладких газированных напитков, стало больше производиться кондитерской продукции и так далее. Сейчас же, повторюсь, мы производим около 30 тыс. тонн сахарной свеклы из-за того, что резко снизились площади орошаемой земли. 90% ирригационных каналов в Казахстане разрушены либо поддерживаются кое-как. Это четко показывает уровень деградации сельского хозяйства, - подчеркнул Кайрат Оразбеков.



Он отметил, что есть вопросы и по распределению квот правительством на сахар и на сахарный сырец между производителями сахара и промышленными переработчиками (предприятиями, которые производят продукцию в том числе из сахара).



- В мае 2022 года 140 тыс. тонн сахара и сырца правительство раздало 37 предприятиям, из которых больше половины не имеют отношения ни к сахару, ни к его переработке. В этом списке оказались компании, которые занимаются туризмом, юриспруденцией, а есть и те, кто не платил налоги последние 2-3 года. И они получили квоты на ввоз сахара-сырца в Казахстан объемом от 10 тыс. до 16 тыс. тонн. И потом у нас закрываются такие промышленные переработчики, как кондитерская фабрика «Рахат». Это разве нормально? Или, для примера, наш сахарный завод «Аксу кант» - нам дали квоту в 2,3 тыс. тонн сырца, а мы в месяц перерабатываем 15 тыс. тонн. Нам это понадобится только для того, чтобы разжечь печь, - сказал Кайрат Оразбеков.



