В какой стране Елена Рыбакина уплатит налог с призовых на Уимблдоне

Стало известно, в какой стране чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина уплатит налог с призовых, передает Tengrinews.kz.
Напомним, за победу на престижном турнире 23-летняя Рыбакина получит два миллиона фунтов - свыше миллиарда тенге. На вопрос, где спортсменка уплатит налог с выигрыша, ответили в организации "Теннис Астаны".
"Выплата призового фонда Уимблдонского турнира осуществляется в Великобритании. Подоходный налог с призовых гражданка Казахстана Елена Рыбакина уплатит единожды, также в Великобритании. В Казахстане выплат с призовых не будет в соответствии с подписанной и Казахстаном, и Великобританией конвенцией об избежании двойного налогообложения", - объяснили в организации.
Напомним, накануне казахстанка Елена Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдонском турнире, обыграв вторую ракетку мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Ранее только одной теннисистке из постсоветских стран удавалось одержать на нем итоговую победу - Марии Шараповой в 2004 году.
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