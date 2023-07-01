Почему Елена Рыбакина имеет высокие шансы снова выиграть Уимблдон для Казахстана

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина в июле будет защищать звание действующей чемпионки Уимблдона. Третий в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 3 по 16 июля. Букмекерская контора Tennisi.kz
выставила линию на будущую чемпионку Уимблдона-2023. Рыбакина вместе со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси считаются одними из главных фавориток – на них обеих у Tennisi коэффициент 4,70.
Главная фаворитка турнира - первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Tennisi дают коэффициент на ее победу - 4,40. На туниску Онс Жабер, которая в прошлом сезоне проиграла Рыбакиной в финале, Tennisi выставили коэффициент 11,50, а на чешку Каролину Мухову – 14,00.
Из топ-5 фавориток Уимблдон выигрывала только Рыбакина. Соболенко максимум доходила до полуфинала, Мухова – до четвертьфинала, а Швентек ни разу в карьере не преодолела барьер четвертого раунда.
Уимлбдон проводится с 1877 года. Призовой фонд предстоящего турнира составит 44,7 миллионов фунтов стерлинга, а чемпионы в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат по 2,235 миллиона.
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