Казахстан возобновляет авиасообщение с Вьетнамом

Новые рейсы запустят в конце сентября.



Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Вьетнама ведет работу по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между двумя странами, сообщает ведомство.



Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой 2-3 раза в неделю, начиная с конца сентября 2022 года, на воздушных судах типа Airbus А-330.



«Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», - говорится в сообщении.