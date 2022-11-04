«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.45 KZT
  • €1 = 453.86 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Илон Маск начал массовые увольнения в Twitter

Просмотров:261 Опубликовано: Сегодня, 16:52
Илон Маск начал массовые увольнения в Twitter
Кадр видео
Миллиардер Илон Маск, ставший владельцем социальной сети Twitter, объявил о начале массовых увольнений в компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Руководство компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, разослало сотрудникам электронные письма с официальным анонсом череды сокращений персонала, которые произойдут в компании. Согласно тексту послания, на которые ссылаются зарубежные СМИ, увольнения начались в пятницу, 4 ноября, в начале рабочего дня по местному времени в США.

Как сообщается, сотрудники получили по электронной почте письма, в которых указано, продолжат ли они работу в Twitter. При этом их попросили не приходить в офисы, так как те будут временно закрыты, а действие рабочих пропусков приостановлено. Тех, кто направится в офисы до прочтения письма, просят вернуться домой, в компании объявлен выходной.

"Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем", - говорится в электронном письме.

Кроме того, сотрудникам напомнили не разглашать "конфиденциальную информацию о компании" в социальных сетях или в прессе.

Стоит подчеркнуть, что первая неделя Маска в качестве владельца соцсети была отмечена хаосом и неопределенностью. Он уже уволил нескольких топ-менеджеров Twitter сразу после получения контроля над компанией, в том числе исполнительного директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам и политике Виджая Гадде.

Сокращение рабочих мест стало частью более широких усилий Маска по повышению прибыльности компании после ее покупки за 44 миллиарда долларов, о которой он объявил еще в апреле. После этого миллиардер пытался изменить свое решение, но вернулся к покупке, когда совет директоров Twitter сообщил о намерении подать на него в суд, требуя завершить сделку. Причиной для критики со стороны Маска стали якобы недостоверные сведения о количестве ботов и фейковых аккаунтов в соцсети.

По словам самого Маска, к 2026 году он планирует увеличить доход от соцсети с текущего годичного показателя в 5 миллиардов до 26 миллиардов долларов. При этом бизнесмен заявлял, что считает стоимость компании преувеличенной. Для того чтобы завершить сделку, он предложил финансы из собственного капитала и займов на сумму около 13 миллиардов долларов, которые он сейчас вынужден выплачивать.

Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует сократить численность персонала на 50 процентов. В настоящее время в Twitter работают около 7500 человек.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика