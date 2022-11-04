Илон Маск начал массовые увольнения в Twitter

Миллиардер Илон Маск, ставший владельцем социальной сети Twitter, объявил о начале массовых увольнений в компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Руководство компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, разослало сотрудникам электронные письма с официальным анонсом череды сокращений персонала, которые произойдут в компании. Согласно тексту послания, на которые ссылаются зарубежные СМИ, увольнения начались в пятницу, 4 ноября, в начале рабочего дня по местному времени в США.



Как сообщается, сотрудники получили по электронной почте письма, в которых указано, продолжат ли они работу в Twitter. При этом их попросили не приходить в офисы, так как те будут временно закрыты, а действие рабочих пропусков приостановлено. Тех, кто направится в офисы до прочтения письма, просят вернуться домой, в компании объявлен выходной.



"Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем", - говорится в электронном письме.



Кроме того, сотрудникам напомнили не разглашать "конфиденциальную информацию о компании" в социальных сетях или в прессе.



Стоит подчеркнуть, что первая неделя Маска в качестве владельца соцсети была отмечена хаосом и неопределенностью. Он уже уволил нескольких топ-менеджеров Twitter сразу после получения контроля над компанией, в том числе исполнительного директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам и политике Виджая Гадде.



Сокращение рабочих мест стало частью более широких усилий Маска по повышению прибыльности компании после ее покупки за 44 миллиарда долларов, о которой он объявил еще в апреле. После этого миллиардер пытался изменить свое решение, но вернулся к покупке, когда совет директоров Twitter сообщил о намерении подать на него в суд, требуя завершить сделку. Причиной для критики со стороны Маска стали якобы недостоверные сведения о количестве ботов и фейковых аккаунтов в соцсети.



По словам самого Маска, к 2026 году он планирует увеличить доход от соцсети с текущего годичного показателя в 5 миллиардов до 26 миллиардов долларов. При этом бизнесмен заявлял, что считает стоимость компании преувеличенной. Для того чтобы завершить сделку, он предложил финансы из собственного капитала и займов на сумму около 13 миллиардов долларов, которые он сейчас вынужден выплачивать.



Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует сократить численность персонала на 50 процентов. В настоящее время в Twitter работают около 7500 человек.

