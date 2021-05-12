В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на жилье

На использование пенсионных на жилье в стране дополнены новые цели, возможности и запреты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на krisha.kz.



Дополнены следующие возможности:



- обмен с доплатой;

- строительство дома на собственном участке с целевым назначением ИЖС или ЛПХ;

- покупка / обмен участка (ИЖС, ЛПХ) с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию;

- покупка квартиры по договору долевого участия, зарегистрированному в акимате. Теперь выбор не ограничивается объектами с гарантией единого оператора жилищного строительства;

- рассрочка платежа. Может предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки;

- пополнение жилищно-строительных сбережений (вклада в «Отбасы банке»);

- погашение задолженности по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;

- оплата первых взносов в размере стоимости квартиры по договору долевого участия в ЖСК, (должен быть зарегистрирован в акимате);

- погашение задолженности по займам на жилье, предоставленным работодателем (при наличии госрегистрации обременений);

- выплата по возвратным жилищным сертификатам;

- расчет по бюджетным кредитам для участников сельских жилищных программ.



Новый запрет



Не допускается использование пенсионных на приобретение жилья у близких родственников супруга (супруги).



Срок получения выплат



Увеличен срок перечисления денег банком на спецсчет получателя, ранее он составлял 3 рабочих дня, теперь — 10.



Приказ вынесен на публичное обсуждение до 24 мая на сайте электронного правительства.