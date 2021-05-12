В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на жилье

На использование пенсионных на жилье в стране дополнены новые цели, возможности и запреты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на krisha.kz.
Дополнены следующие возможности:
- обмен с доплатой; - строительство дома на собственном участке с целевым назначением ИЖС или ЛПХ; - покупка / обмен участка (ИЖС, ЛПХ) с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию; - покупка квартиры по договору долевого участия, зарегистрированному в акимате. Теперь выбор не ограничивается объектами с гарантией единого оператора жилищного строительства; - рассрочка платежа. Может предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки; - пополнение жилищно-строительных сбережений (вклада в «Отбасы банке»); - погашение задолженности по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа; - оплата первых взносов в размере стоимости квартиры по договору долевого участия в ЖСК, (должен быть зарегистрирован в акимате); - погашение задолженности по займам на жилье, предоставленным работодателем (при наличии госрегистрации обременений); - выплата по возвратным жилищным сертификатам; - расчет по бюджетным кредитам для участников сельских жилищных программ.
Новый запрет
Не допускается использование пенсионных на приобретение жилья у близких родственников супруга (супруги).
Срок получения выплат
Увеличен срок перечисления денег банком на спецсчет получателя, ранее он составлял 3 рабочих дня, теперь — 10.
Приказ вынесен на публичное обсуждение до 24 мая на сайте электронного правительства.
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