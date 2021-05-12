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В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на жилье

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 14:41
В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на жилье
Фото: freepik.com
На использование пенсионных на жилье в стране дополнены новые цели, возможности и запреты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на krisha.kz.

Дополнены следующие возможности:

- обмен с доплатой;
- строительство дома на собственном участке с целевым назначением ИЖС или ЛПХ;
- покупка / обмен участка (ИЖС, ЛПХ) с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию;
- покупка квартиры по договору долевого участия, зарегистрированному в акимате. Теперь выбор не ограничивается объектами с гарантией единого оператора жилищного строительства;
- рассрочка платежа. Может предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки;
- пополнение жилищно-строительных сбережений (вклада в «Отбасы банке»);
- погашение задолженности по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;
- оплата первых взносов в размере стоимости квартиры по договору долевого участия в ЖСК, (должен быть зарегистрирован в акимате);
- погашение задолженности по займам на жилье, предоставленным работодателем (при наличии госрегистрации обременений);
- выплата по возвратным жилищным сертификатам;
- расчет по бюджетным кредитам для участников сельских жилищных программ.

Новый запрет

Не допускается использование пенсионных на приобретение жилья у близких родственников супруга (супруги).

Срок получения выплат

Увеличен срок перечисления денег банком на спецсчет получателя, ранее он составлял 3 рабочих дня, теперь — 10.

Приказ вынесен на публичное обсуждение до 24 мая на сайте электронного правительства.


Источник: newtimes.kz
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