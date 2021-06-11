На вопрос об открытии школ в новом учебном году ответили в МОН

В Министерстве образования и науки РК планируют с нового учебного года вновь открыть школы, передает Azattyq Rýhy.
«Мы надеемся, что в новый учебный год откроем школы и наши дети получат возможность обучаться в традиционном формате. Но для этого необходимо выполнить самые важные базовые условия – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических требований, это вакцинация. И, конечно, для того, чтобы наши школы могли учиться в традиционном формате важно, чтобы тот или иной регион не находился в «красной» зоне, желательно, чтобы он был в «зеленой» зоне», – сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Вместе с тем министр отметил, что вакцинация в Казахстане продолжается, а темпы снижения заболеваемости позволяют «оптимистично относиться к началу учебного года». В этой связи глава МОН полагает, что с 1 сентября все же получится открыть школы для традиционного обучения.
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