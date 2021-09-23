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Отравление детей в бассейне Алматы: стали известны подробности

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Отравление детей в бассейне Алматы: стали известны подробности
Иллюстративное фото:elements.envato.com
В администрации бассейна рассказали, что произошел сбой в работе автоматизированной системы очистки воды.

"У нас произошел сбой автоматизированной системы обеззараживания воды хлором. В это время проходили занятия группы девочек по синхронному плаванию. В бассейне находилось 17 человек, буквально за 5-10 минут тренеры почувствовали сильный запах хлора. Детей сразу достали из воды и вызвали скорую помощь, потому что дети начали кашлять. Семерых врачи проверили и отпустили вместе с родителями по домам, а остальных 10 девочек доставили в больницу. 11-я девочка не занималась в группе, а является сестрой одной из пострадавших и сопровождала ее. С ними поехал тренер, он сообщил из больницы, что у семерых детей состояние средней тяжести, еще у троих - легкая степень тяжести", - сообщил менеджер сети бассейнов Алишер Нургужаев.

Он также рассказал, что неполадка в системе обеззараживания сразу была обнаружена и устранена. По словам администрации, санитарные службы вчера проводили проверку этого бассейна и никаких нарушений не было выявлено. В руководстве бассейна сообщили, что проверят оборудование во всех их центрах.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что, по предварительным данным расследования, со слов представителя бассейна, неделю назад был установлен новый аппарат по хлорированию воды, который внезапно вышел из строя с выводом хлора в воду бассейна.

Для лабораторного анализа отобрана вода из бассейна на содержание остаточного хлора и бактериологическое исследование, а также проведены замеры воздуха.
Из 14 детей, посещавших 23 сентября группу синхронного плавания, 11 детей с жалобами на удушье и кашель бригадами скорой медицинской помощи доставлены в приемный покой отделения токсикологии городской детской клинической больницы.

Напомним, что в Управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что 11 детей 23 сентября отравились в одном из бассейнов Алматы.


Источник: tengrinews.kz
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