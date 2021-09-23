Отравление в бассейне Алматы: врачи рассказали о состоянии детей

По словам заместителя главного врача больницы, дети чувствуют себя хорошо и находятся в состоянии средней степени тяжести.



"В 10.30 утра доставили бригадой скорой помощи 11 детей. Они были осмотрены врачами, после осмотра выставлен диагноз - отравление хлором. После этого начата дезинтоксикационная терапия. В данный момент дети чувствуют себя хорошо, состояние средней степени тяжести, стабильное", - сообщила заместитель главного врача по организационно-методической работе Алуа Жексенова.



По словам замглаврача, дети находятся в отделении токсикологии. В больнице отметили, что выписка детей ожидается в течение суток или двух.



Напомним, что 11 детей отравились в одном из бассейнов Алматы. Это девочки 12-14 лет, занимавшиеся в команде по синхронному плаванию.