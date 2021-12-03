Названа численность населения Казахстана на 1 ноября

На 1 января 2021 года в Казахстане официально проживало 18 миллионов 879 тысяч 552 человека.
А на 1 ноября численность населения составила уже 19 миллионов 82 тысячи 467 человек.
Всего с начала года прирост составил 202 915 человек.
Отметим, что естественный прирост за 10 месяцев был выше - 222 338 человек. Снизила показатели отрицательная миграция. С начала года из страны на ПМЖ выехали 19 423 человека.
Наибольший прирост населения отмечается в Нур-Султане (+44 411, или 3,75 процента), Алматы (+38 959, или 1,97 процента) и Шымкенте (+32 655, или 3,04 процента). На 1 ноября в столице официально проживает 1 миллион 228,8 тысячи человек, в Алматы - 2 миллиона 16,2 тысячи человек, в Шымкенте - 1 миллион 107,1 тысячи человек.
Население росло также в восьми областях. В шести регионах население убывало, это Актюбинская (-753), Восточно-Казахстанская (-5 812), Карагандинская (-3 475), Костанайская (-5 481), Павлодарская (-2 948) и Северо-Казахстанская (-5 115) области.
Численность городского населения выросла на 167 967 человек и составила 11 миллионов 319,3 тысячи. Численность сельского населения выросла на 34 948 человек и составила 7 миллионов 763,1 тысячи человек. Сельское население снизила отрицательная миграция, с начала года аулы покинули 64 868 человек.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz