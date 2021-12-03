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Названа численность населения Казахстана на 1 ноября

Просмотров:1238 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Названа численность населения Казахстана на 1 ноября
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
На 1 января 2021 года в Казахстане официально проживало 18 миллионов 879 тысяч 552 человека.

А на 1 ноября численность населения составила уже 19 миллионов 82 тысячи 467 человек.

Всего с начала года прирост составил 202 915 человек.

Отметим, что естественный прирост за 10 месяцев был выше - 222 338 человек. Снизила показатели отрицательная миграция. С начала года из страны на ПМЖ выехали 19 423 человека.

Наибольший прирост населения отмечается в Нур-Султане (+44 411, или 3,75 процента), Алматы (+38 959, или 1,97 процента) и Шымкенте (+32 655, или 3,04 процента). На 1 ноября в столице официально проживает 1 миллион 228,8 тысячи человек, в Алматы - 2 миллиона 16,2 тысячи человек, в Шымкенте - 1 миллион 107,1 тысячи человек.

Население росло также в восьми областях. В шести регионах население убывало, это Актюбинская (-753), Восточно-Казахстанская (-5 812), Карагандинская (-3 475), Костанайская (-5 481), Павлодарская (-2 948) и Северо-Казахстанская (-5 115) области.

Численность городского населения выросла на 167 967 человек и составила 11 миллионов 319,3 тысячи. Численность сельского населения выросла на 34 948 человек и составила 7 миллионов 763,1 тысячи человек. Сельское население снизила отрицательная миграция, с начала года аулы покинули 64 868 человек.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:16
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 12:49
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  • Юрий Спассков
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:37
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