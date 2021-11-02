Названа численность населения Казахстана на 1 октября

Наиболее густонаселенные регионы страны - Алматинская (2,1 миллиона человек), Туркестанская области (2,06 миллиона) и Алматы (2,01 миллиона).



Со значительным отрывом по темпам прироста населения лидируют города-мегаполисы - Нур-Султан (+38 962), Алматы (+35 356) и Шымкент (+30 293). На 1 октября численность астанчан достигла 1,18 миллиона человек, алматинцев - 1,97 миллиона, шымкентцев - 1,07 миллиона человек. В целом рост населения с начала года отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана.



Отток населения заметнее всего в Восточно-Казахстанской (-4 856), Костанайской (-4 705) и Северо-Казахстанской (-4 349) областях. На 1 октября численность населения в ВКО составила 1,36 миллиона, в Костанайской области - 864,5 тысячи, в СКО - 543,7 тысячи человек.



Городское население страны с начала года выросло на 1,37 процента до 11 миллионов 303,6 тысячи человек, сельское население - на 0,40 процента - до 7 миллионов 759 тысячи человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,3 процента, сельского населения - 40,7 процента.