Первая страна в Европе официально ввела обязательную вакцинацию от COVID-19

Австрия стала первой страной в Европе, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для всех взрослых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Во вторник, 1 февраля, в Австрии вступил в силу новый закон, который делает вакцинацию против COVID-19 обязательной для всех лиц старше 18 лет. Несколько стран ввели похожие решения для пожилых людей или медицинского персонала, однако Австрия стала первой страной Евросоюза, принявшей такие радикальные меры.



В правительстве Австрии отмечают, что понимают, насколько "жестока" такая мера. В то же время, ее называют необходимой для спасения жизней и завершения пандемии.



Сообщается, что официально действие закона завершится в январе 2024, но его могут отменить и раньше. До середины марта власти пока не будут проверять статус вакцинации. После этого за отказ от вакцинации гражданам Австрии будут грозить штрафы от 600 до 3600 евро (около 291 тысяч до 1,7 миллиона тенге).



Сейчас около 72 процента австрийцев полностью вакцинировались от коронавируса. От вакцинации освобождаются беременные женщины и люди, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.



Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что речь идет не о битве вакцинированных против непривитых, а скорее о том, чтобы подчеркнуть, что "вакцинация - лучшая гарантия для нас жить вместе в условиях свободы".