24.12.2025, 12:21

Нурдаулет Килыбай : В Мангистау 97% автомобильных дорог находятся в хорошем состоянии

Госинформзаказ 0 1 090

Мангистауская область - регион с развитой транспортной инфраструктурой благодаря выгодному географическому расположению. На сегодняшний день 97 процентов автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии, что является одним из самых высоких показателей по республике. В 2025–2026 годах в регионе ведутся строительные и реконструкционные работы в рамках 16 проектов общей протяжённостью 491 километр, об этом сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Объём грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в этом году увеличился на 20 процентов и составил 2,5 млн тонн. В целях обеспечения эффективной работы в порту Курык проведены работы по углублению дна моря, которые в дальнейшем будут продолжены в акватории Актауского морского торгового порта.

В рамках развития флота до 2027 года количество судов будет увеличено до шести, в текущем году введено в эксплуатацию сухогрузное судно «Nasipkali Marabayev» грузоподъёмностью 7 тысяч тонн. Кроме того, до 2028 года между портами Курык и Алят поэтапно будут введены в эксплуатацию шесть паромов.

В результате привлечения инвесторов в 2026 году начнётся строительство нового морского порта стоимостью 300 млн долларов США (1-й этап). Также планируется создание международного торгово-логистического хаба «Актау — западные ворота Казахстана». В результате реализации этих проектов к 2030 году пропускная способность портов достигнет 60 млн тонн, будет создано 2 700 новых рабочих мест, сообщил аким Мангистауской области.

 

