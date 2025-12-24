В 2026–2032 годах в Мангистаускую область планируется привлечь более 10 трлн тенге инвестиций

Социально-экономическое развитие Мангистауской области стабильно. Основные направления экономики региона — обрабатывающая промышленность, туризм, логистика и рыбное хозяйство. Ведётся работа по привлечению научных и исследовательских институтов к развитию данных отраслей. Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК.

Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК

С начала года запущено 19 инвестиционных проектов на сумму 235 млрд тенге, создано 612 новых рабочих мест. В 2026–2032 годах планируется реализация 55 проектов стоимостью более 10 трлн тенге.