18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.03.2026

С Мангистау начинается празднование Наурыза: регион отмечает Амал

Госинформзаказ 0 644

В Мангистауской области широко отмечается праздник Амал - вестник весны и начало празднования Наурыза. Именно с Мангистау традиционно начинается декада Наурызнама, открывающая празднование Наурыза в Казахстане, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Традиционное праздничное мероприятие прошло в одном из священных мест региона - на самой высокой точке области, в историко-культурном комплексе «Адай ата – Отпан тау».

В праздничных мероприятиях принимают участие не только жители разных регионов Казахстана, но и зарубежные гости. В частности, туристы из Польши, Турции и Узбекистана знакомятся с казахскими традициями и становятся свидетелями богатой национальной культуры. Кроме того, артисты из Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Узбекистана выступают на сцене, создавая праздничное настроение для гостей и жителей региона.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей области с праздником и отметил, что Амал является особой традицией, укрепляющей единство народа.

«Наши мудрые предки испокон веков, бережно сохраняя традиции и обычаи, считали Наурыз началом нового года. Сегодня Казахстан — независимое государство с чётко определёнными границами, и важно, чтобы весь мир знал: в рамках десятидневной декады Наурызнама, утверждённой Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, празднование Наурыза в нашей стране начинается с праздника Амал — 14 марта.

Мы живём в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта, однако духовные ценности и традиции, переданные нам предками, остаются прочной основой нашего единства. Поэтому особенно важно сохранять и популяризировать наши национальные обычаи. Сегодня мы рады приветствовать на мангистауской земле земляков и гостей, прибывших из разных регионов и стран. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто стоит у истоков этого доброго дела — организаторам, коллегам и творческим коллективам. Пусть в нашей стране всегда царят благополучие и согласие, а наш народ живёт в мире и единстве.
Амалдан амалға аман-есен жетейік!», — сказал глава региона.

На вершине Отпан тау было установлено 32 юрты, а на праздничное мероприятие собралось около 5 тысяч человек. В рамках праздника прошёл фестиваль матерей «Ана жүрегі – мейірім мекені», а также были представлены театрализованные постановки. Кроме того, организована выставка-ярмарка мастеров народного ремесла, направленная на популяризацию национального искусства.

В рамках праздника Амал также был реализован проект «Цифровая юрта» (Digital Nauryz). Инициатива проводится в рамках объявленного указом Президента Года цифровизации и искусственного интеллекта. Цель проекта — популяризация цифровых технологий и повышение интереса молодёжи к сфере IT. В «Цифровой юрте» были представлены изделия, изготовленные с помощью 3D-печати, а в VR-зоне гостям предложили интерактивную игру, разработанную школьниками и посвящённую эпохе Казахского ханства.

По традиции на вершине Отпан тау был зажжён «Огонь единства», а в этом году символическая эстафета передана от потомков Тазике ата потомкам Кунанорыс.

В этот день земляки, прибывшие из разных регионов страны и соседних государств, встретились друг с другом и обменялись добрыми пожеланиями. Аксакалы подчеркнули, что праздник Амал — это древняя традиция, переданная нам предками, и особый день, укрепляющий единство народа и общественное согласие.

Отметим, что 14 марта праздничные мероприятия продолжатся. В рамках программы запланированы соревнования по национальным видам спорта: аламан байге, топ байге, кунан байге, қазақша күрес, поднятие гирь и армрестлинг, а также различные культурные мероприятия.

 

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

