В Мангистау у подножия Отпан Тау проходят национальные спортивные соревнования в честь праздника Амал

В Мангистауской области в честь праздника Амал проходят спортивные мероприятия по национальным видам спорта. Соревнования организованы в Мангистауском районе у подножия священной горы Отпан Тау.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках праздничной программы проводятся состязания по таким традиционным видам спорта, как бәйге, гір тасын көтеру, қазақ күресі и қол күресі.

В соревнованиях принимают участие не только спортсмены, представляющие область на республиканском уровне, но и жители региона, которые активно пробуют свои силы и соревнуются между собой. Участники демонстрируют свое мастерство в национальных видах спорта и создают атмосферу настоящего праздничного события.

По словам организаторов, проведение подобных мероприятий способствует популяризации национальных видов спорта и формированию у молодежи интереса к здоровому образу жизни. Кроме того, такие события помогают сохранить традиции и подчеркнуть значение праздника Амал, укрепляя единство и сплоченность народа.