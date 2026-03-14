В Мангистау в честь праздника Амал запустили бесплатные автобусные маршруты

В Мангистауской области 14 и 15 марта для пассажиров запустили бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает Центр общественных коммуникаций.

По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, инициатива реализована в честь праздника Амал. В эти дни жители и гости региона могут пользоваться автобусами без оплаты проезда.

Бесплатный проезд действует на внутрирайонных маршрутах в районах Бейнеу, Тупкараган, Каракия, Мунайлы и Мангистау, а также на городских маршрутах в Актау и Жанаозен.

Отмечается, что автобусы уже курсируют по маршрутам, обеспечивая жителям удобное и доступное передвижение в праздничные дни.

При этом бесплатный проезд не распространяется на межрайонные рейсовые маршруты, соединяющие областной центр с районными центрами.