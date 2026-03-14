14.03.2026, 16:47

Праздник Амал в Мангистау отметили масштабной байгой у подножия Отпан тау

Госинформзаказ 0 920

В Мангистауской области в честь праздника Амал у подножия священной горы Отпан проходит зрелищное соревнование по национальному конному спорту — байга. В захватывающей гонке принимают участие 82 наездника, прибывшие из разных уголков региона, чтобы проверить силу, выносливость и скорость своих скакунов.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

 «Байга проходит на очень высоком уровне. Атмосфера потрясающая — чувствуется настоящий дух праздника и национальных традиций. Очень приятно видеть столько сильных скакунов и мастерство наездников», — поделился один из зрителей.

На дистанцию вышли лучшие породистые кони, а всадники демонстрируют высокий уровень мастерства в традиционном казахском виде спорта. За напряжённой борьбой с большим интересом наблюдают многочисленные зрители, активно поддерживая участников и создавая атмосферу настоящего праздника.

 

 «Участие в такой байге — большая честь. Конкуренция сильная, но именно такие соревнования позволяют показать подготовку лошади и мастерство наездника», — рассказал один из участников гонки.

Стоит отметить, что такие соревнования ежегодно проводятся в честь праздника Амал, сохраняя и популяризируя национальные традиции. Байга не только укрепляет культурное наследие, но и пробуждает у молодёжи интерес к спорту, истории и обычаям казахского народа.

 «Для нас важно сохранять и развивать национальные виды спорта. Байга — это часть нашей истории и традиций. Мы рады, что с каждым годом всё больше участников и зрителей проявляют интерес к таким соревнованиям», — отметил один из организаторов мероприятия.

По итогам состязаний победители и призёры будут награждены денежными призами и благодарственными письмами.

В программе соревнований предусмотрены несколько дистанций:
    •    Улы аламан байга — 24 километра (главный приз — автомобиль);
    •    Топ байга — 16 километров;
    •    Кунан байга — 8 километров.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь