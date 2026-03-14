Праздник Амал в Мангистау отметили масштабной байгой у подножия Отпан тау

В Мангистауской области в честь праздника Амал у подножия священной горы Отпан проходит зрелищное соревнование по национальному конному спорту — байга. В захватывающей гонке принимают участие 82 наездника, прибывшие из разных уголков региона, чтобы проверить силу, выносливость и скорость своих скакунов.

«Байга проходит на очень высоком уровне. Атмосфера потрясающая — чувствуется настоящий дух праздника и национальных традиций. Очень приятно видеть столько сильных скакунов и мастерство наездников», — поделился один из зрителей.

На дистанцию вышли лучшие породистые кони, а всадники демонстрируют высокий уровень мастерства в традиционном казахском виде спорта. За напряжённой борьбой с большим интересом наблюдают многочисленные зрители, активно поддерживая участников и создавая атмосферу настоящего праздника.

«Участие в такой байге — большая честь. Конкуренция сильная, но именно такие соревнования позволяют показать подготовку лошади и мастерство наездника», — рассказал один из участников гонки.

Стоит отметить, что такие соревнования ежегодно проводятся в честь праздника Амал, сохраняя и популяризируя национальные традиции. Байга не только укрепляет культурное наследие, но и пробуждает у молодёжи интерес к спорту, истории и обычаям казахского народа.

«Для нас важно сохранять и развивать национальные виды спорта. Байга — это часть нашей истории и традиций. Мы рады, что с каждым годом всё больше участников и зрителей проявляют интерес к таким соревнованиям», — отметил один из организаторов мероприятия.

По итогам состязаний победители и призёры будут награждены денежными призами и благодарственными письмами.

В программе соревнований предусмотрены несколько дистанций:

• Улы аламан байга — 24 километра (главный приз — автомобиль);

• Топ байга — 16 километров;

• Кунан байга — 8 километров.