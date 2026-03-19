Температура воды в Каспийском море
19.03.2026, 10:43

Мангистауский АтаЗаң встретился со своим тёзкой

Госинформзаказ 0 676

В Мангистауской области состоялась торжественная выписка малыша, появившегося на свет 15 марта. Ребёнку было дано редкое и глубокое по смыслу имя – АтаЗаң, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Торжественное мероприятие прошло у родильного дома, где маму и малыша с большой радостью встретили родные и близкие. Они выразили искренние пожелания, пожелав ребёнку крепкого здоровья, благополучия и светлого будущего.

В целом по республике зарегистрированы два человека с именем АтаЗаң. Особую значимость событию придало участие тёзки новорождённого – 16-летнего Атазаң Дохтырхана, специально прибывшего из Туркестанской области. Встреча двух носителей редкого имени стала ярким символом преемственности поколений и уважения к национальным ценностям.

Подросток прибыл в Мангистаускую область вместе со своим отцом Еркебуланом Тургынбаем. По его словам, имя сыну было дано с большой надеждой.

Мы назвали сына Атазаң с глубокой верой. Хотели, чтобы он вырос человеком, уважающим закон и служащим своей стране. Сегодня мы специально приехали, чтобы пожелать его маленькому тёзке светлого пути, - отметил Еркебулан Тургынбай.

В настоящее время Атазаң Дохтырхан обучается в колледже Туркестанкой области по специальности автоэлектрика.

В рамках мероприятия подростку от имени Мангистауской области был вручен образовательный грант. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова предоставил ему возможность бесплатного обучения.

В торжественном мероприятии принял участие председатель областного Совета аксакалов Мангистауской области Онайбек Абдилов, который дал благословение малышу и отметил глубокий смысл происходящего:

Сегодня в Мангистау мы стали свидетелями особого момента – встречи трёх Атазаң. Это малыш, подросток и наша главная ценность – Конституция страны. Это не просто совпадение, это знак.

Пусть этот ребёнок в будущем станет опорой своей страны, будет служить народу и прославит Казахстан. Пусть курс на развитие и созидание, определённый Главой государства, принесёт благо будущим поколениям. Пусть наша страна будет благополучной, а её будущее – светлым. Аминь!, - сказал Онайбек Абдилов.

Событие, продемонстрировавшее преемственность поколений, стало ярким отражением уважения к верховенству закона, единству государства и национальным традициям.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Вот это новость,браво!!!
19.03.2026, 18:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь