Мангистауский АтаЗаң встретился со своим тёзкой

В Мангистауской области состоялась торжественная выписка малыша, появившегося на свет 15 марта. Ребёнку было дано редкое и глубокое по смыслу имя – АтаЗаң, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Торжественное мероприятие прошло у родильного дома, где маму и малыша с большой радостью встретили родные и близкие. Они выразили искренние пожелания, пожелав ребёнку крепкого здоровья, благополучия и светлого будущего.

В целом по республике зарегистрированы два человека с именем АтаЗаң. Особую значимость событию придало участие тёзки новорождённого – 16-летнего Атазаң Дохтырхана, специально прибывшего из Туркестанской области. Встреча двух носителей редкого имени стала ярким символом преемственности поколений и уважения к национальным ценностям.

Подросток прибыл в Мангистаускую область вместе со своим отцом Еркебуланом Тургынбаем. По его словам, имя сыну было дано с большой надеждой.

Мы назвали сына Атазаң с глубокой верой. Хотели, чтобы он вырос человеком, уважающим закон и служащим своей стране. Сегодня мы специально приехали, чтобы пожелать его маленькому тёзке светлого пути, - отметил Еркебулан Тургынбай.

В настоящее время Атазаң Дохтырхан обучается в колледже Туркестанкой области по специальности автоэлектрика.

В рамках мероприятия подростку от имени Мангистауской области был вручен образовательный грант. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова предоставил ему возможность бесплатного обучения.

В торжественном мероприятии принял участие председатель областного Совета аксакалов Мангистауской области Онайбек Абдилов, который дал благословение малышу и отметил глубокий смысл происходящего:

Сегодня в Мангистау мы стали свидетелями особого момента – встречи трёх Атазаң. Это малыш, подросток и наша главная ценность – Конституция страны. Это не просто совпадение, это знак. Пусть этот ребёнок в будущем станет опорой своей страны, будет служить народу и прославит Казахстан. Пусть курс на развитие и созидание, определённый Главой государства, принесёт благо будущим поколениям. Пусть наша страна будет благополучной, а её будущее – светлым. Аминь!, - сказал Онайбек Абдилов.

Событие, продемонстрировавшее преемственность поколений, стало ярким отражением уважения к верховенству закона, единству государства и национальным традициям.