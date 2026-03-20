Реализация инициативы Президента «Таза Қазақстан»: 1,6 млрд высаженных деревьев и лесомелиорация на площади более 1 млн га

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». Рассмотрены вопросы озеленения, в том числе создания лесных массивов и реализации экологических проектов в регионах.

Ключевые принципы инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», включающие формирование экологической культуры среди населения, защиту окружающей среды, бережное отношение к природе, закреплены в новой Конституции Республики Казахстан. Сохранение природы – это не просто декларация, а конституционный долг каждого из нас. Следует активно использовать потенциал волонтерских организаций и молодежи. Их участие обеспечит преемственность бережного отношения к природе. Мы формируем фундамент новой экологической культуры, закрепленной в Конституции. Ярким примером приверженности Главы государства принципам восстановления и сохранения экологии, развития безопасной окружающей среды является инициированная масштабная работа по посадке деревьев и улучшению ситуации в Приаралье. Сейчас там высаживаются массивы саксаула, которые станут барьером против соляных бурь и очередным шагом к возрождению экосистемы региона, - подчеркнул Олжас Бектенов.

О ходе работ по посадке деревьев на территории лесного фонда страны и на осушенном дне Аральского моря доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Отмечена ключевая роль акиматов в проведении экологических мероприятий, благоустройстве территорий, ликвидации несанкционированных свалок и вовлечении населения в реализацию инициативы «Таза Қазақстан». Заслушаны акимы Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей, области Ұлытау, города Шымкент.

По данным Минэкологии, с 2021 по 2025 годы высажено порядка 1,6 млрд деревьев, план на т.г. составляет более 210 млн саженцев. Для обеспечения собственным посадочным материалом создаются питомники по выращиванию сеянцев. В 243-х лесных питомниках общей площадью 2,7 тыс. га выращивается порядка 157 млн сеянцев. В текущем году планируется реализация еще 6 проектов, производственная мощность каждого из которых составит 6 млн сеянцев в год.

В рамках восстановления экосистемы Приаралья за 2021–2025 гг. лесомелиоративные работы уже выполнены на площади более 1 млн га и продолжаются в настоящее время на площади в 165 тыс. га. Для обеспечения научного сопровождения создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. Непосредственно на осушенном дне Аральского моря ведется строительство питомника. Завершается создание государственного природного резервата «Арал Орманы».

Премьер-министр акцентировал внимание госорганов и акиматов на необходимости не только выполнения заявленных планов, но и обеспечения высокой приживаемости насаждений. В связи с этим Министерству экологии и природных ресурсов совместно с акиматами поручено обеспечить реализацию запланированных объемов посадки на текущий год с обязательным контролем приживаемости саженцев. Также с учетом объявленного Главой государства Года цифровизации поручено активнее внедрять цифровые решения – дистанционное зондирование Земли, дроны и элементы ИИ. Отдельно поставлена задача до конца апреля т.г. завершить лесомелиоративные работы на площади 165 тыс. га осушенного дна Аральского моря в Кызылординской и Туркестанской областях.

Особое внимание уделено развитию сети лесных питомников. Премьер-министр поручил ускорить их строительство в Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай и обеспечить создание устойчивой системы выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, чтобы в последующем у регионов был запас качественного посадочного материала.