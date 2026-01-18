В одном из районов Мангистау детей перевели на онлайн-обучение

В Бейнеуском районе из-за ухудшения погоды детей временно перевели на дистанционное обучение, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Завтра, 19 января, школьники двух смен будут получать знания в онлайн-формате.

Уважаемые жители, родители и ученики Бейнеуского района! В связи с неблагоприятными погодными условиями 19 января занятия для учащихся двухсменных школ пройдут в онлайн формате. Дети продолжат занятия через платформы дистанционного обучения, - сказано в сообщении районного отдела образования.

В случае возникновения вопросов касательно учебного процесса родителей призвали обращаться в администрацию организации образования либо к классным руководителям.