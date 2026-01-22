Разработчики из Актау готовы «перевернуть» систему образования с помощью ИИ

Команда разработчиков из Мангистауской области создала образовательную платформу на базе искусственного интеллекта для повышения квалификации учителей и внедрения современных методов преподавания. Сейчас проект нуждается в независимой международной экспертизе, без которой невозможно его масштабное внедрение, и авторы обращаются к меценатам региона с просьбой о поддержке, передает Lada.kz .

На фото Асем Сырымбаева

Речь идёт о платформе BestEdu, разработанной казахстанской командой. Как рассказала основатель проекта, жительница Актау Асем Сырымбаева, система предназначена для оценки квалификации педагогов по международным стандартам и ежедневной помощи учителям в работе.

Мы сделали платформу, которая может тестировать учителей и оценивать их квалификацию по мировым стандартам. Мы попросили лучших учителей нашего региона, а также преподавателей AlmaU и Zhubanov University пройти самооценку через систему. 89 процентов участников согласились с результатами анализа собственных знаний, - рассказала Асем Сырымбаева.

По её словам, интерес к разработке уже вышел за пределы Казахстана. Через LinkedIn к команде обратился международный образовательный активист и руководитель учебного центра Nobel Learning PBC Сайед Шуджауддин Шаян, который запросил доступ к платформе для школы, обучающей малообразованных женщин.

Разработчики подчёркивают, что одной оценки знаний недостаточно. Поэтому платформа развивается как полноценный рабочий инструмент для учителя. Она может автоматически формировать сценарии уроков, подбирать учебные материалы, генерировать видеоконтент и готовые презентации, а также помогать в подготовке к занятиям.

Мы поняли, что важно не просто тестировать, а дать учителю инструмент, который будет одновременно обучать и помогать в ежедневной работе. Сейчас мы адаптируем платформу под реалии и потребности казахстанских педагогов, - отметила основатель проекта.

Однако, как подчёркивают авторы, образовательные технологии требуют доказанной эффективности. Для этого необходимы исследования и внешняя оценка. Команда договорилась о проведении независимой экспертизы с WiKit International Centre for EdTech Impact – одним из авторитетных международных центров аккредитации образовательных технологий. Стоимость исследования составляет 5250 долларов.

Мы уже собрали половину суммы, но нам не хватает ещё 50 процентов. Поэтому мы обращаемся за поддержкой к меценатам и всем, кому небезразлично развитие образования, - пояснила Асем Сырымбаева.

В знак благодарности команда готова предоставить годовой бесплатный доступ ко всей платформе для учителей сельских школ Мангистауской области после получения международного заключения.

Проект является казахстанским и создан в Мангистауской области. Асем Сырымбаева занимается исследованиями в области прикладного использования искусственного интеллекта, техническую часть разрабатывает её партнёр Ryoji Ogura из Японии, а адаптацией платформы под местные образовательные реалии занимается Жарас Жайлыбай из Актау.

Разработчики надеются, что поддержка со стороны бизнеса и меценатов позволит не только завершить экспертизу, но и сделать современные образовательные инструменты доступными для сельских учителей региона.