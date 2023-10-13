Для экологии и экономики: предприниматель из Мангистау построит предприятие по переработке вторсырья

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Программа по предоставлению преференций в СЭЗ «Морпорт Актау» предусмотрена до 2028 года. До этого времени руководство ТОО «Достык Полимер Плюс» освобождено от выплаты НДС, корпоративного налога, а также налогов на землю и имущество.
Кроме этого, производство входит в перечень приоритетных отраслей, то есть для субсидирования по кредитам в рамках проектов по переработке в агропромышленном комплексе.
Пока материалы, произведенные заводом, ограничиваются сбытом на внутреннем рынке Казахстана. К примеру, устойчивый спрос на продукцию сформировался на юге нашей страны - в Шымкенте. Жесткие листы, произведенные в ТОО «Достык Полимер Плюс», широко используются для строительства.
– Сейчас мы сосредоточены на производстве листов из полиэстера и полипропилена. Но планируем расширить производственную линейку. У нас подготовлено оборудование для производства мягкого и жесткого пластика для запуска производства упаковочной тары, – информирует предприниматель.
Переработка грязного пластика – это возможность получать материал для уже существующего производства. На сегодняшний день в ТОО «Достык Полимер Плюс» разрабатывают бизнес план организации производства, старт работы предприятия намечен на 2025 год.
У начинания есть важный экологический аспект: на рынке региона не хватает предприятий по переработке вторсырья - полигоны региона буквально завалены пластиком.
Работа предприятия по переработке грязного пластика предусматривает его сбор, очистку, а также переработку до состояния грануляции. Гранулы будут использованы для дальнейшего производства.
Для сбора пластика предприниматель намерен заключить договора с организациями, специализирующимися на данном виде деятельности.
Сегодня на производстве ТОО «Достык Полимер Плюс» трудятся 32 человека, после запуска линии по переработке вторсырья предприниматель намерен принять на работу еще 25 человек.
Кроме этого, производство входит в перечень приоритетных отраслей, то есть для субсидирования по кредитам в рамках проектов по переработке в агропромышленном комплексе.
– Перед стартом строительства завода мы получили кредиты по государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». Для организации завода по переработке грязного пластика также надеемся на поддержку государства через механизмы льготного кредитования предпринимателей, – говорит Надежда Карась.
Пока материалы, произведенные заводом, ограничиваются сбытом на внутреннем рынке Казахстана. К примеру, устойчивый спрос на продукцию сформировался на юге нашей страны - в Шымкенте. Жесткие листы, произведенные в ТОО «Достык Полимер Плюс», широко используются для строительства.
– Сейчас мы сосредоточены на производстве листов из полиэстера и полипропилена. Но планируем расширить производственную линейку. У нас подготовлено оборудование для производства мягкого и жесткого пластика для запуска производства упаковочной тары, – информирует предприниматель.
Переработка грязного пластика – это возможность получать материал для уже существующего производства. На сегодняшний день в ТОО «Достык Полимер Плюс» разрабатывают бизнес план организации производства, старт работы предприятия намечен на 2025 год.
– Дополнительные мощности вводятся с целью применения переработанного пластика у себя на заводе. С экономической точки зрения наличие нового производства будет влиять на цену продукции, произведенной на основном предприятии. Согласно расчетам, такая цепочка производства позволит снизить себестоимость конечного товара. Когда мы приступим к выпуску гранул из переработанного сырья и станем использовать их для изготовления продукции завода, себестоимость листов снизиться. Объем переработанного вторсырья в общей массе пластика для производства продукции займет 20%, – сообщает Надежда Карась.
У начинания есть важный экологический аспект: на рынке региона не хватает предприятий по переработке вторсырья - полигоны региона буквально завалены пластиком.
Работа предприятия по переработке грязного пластика предусматривает его сбор, очистку, а также переработку до состояния грануляции. Гранулы будут использованы для дальнейшего производства.
Для сбора пластика предприниматель намерен заключить договора с организациями, специализирующимися на данном виде деятельности.
– Кроме этого, планируем поставить постаматы возле больших торговых центров. Люди будут размещать ненужную тару в автомат и получат талоны на скидки в магазинах, – говорит Надежда Карась.
Сегодня на производстве ТОО «Достык Полимер Плюс» трудятся 32 человека, после запуска линии по переработке вторсырья предприниматель намерен принять на работу еще 25 человек.
– В сентябре проходил форум в Астане. Там неоднократно озвучивали, что сегодня большое внимание уделяется предпринимателям, занимающимся производством. Такая поддержка имеет большое значение для страны: предприятия обрабатывающей промышленности дают рабочие места, обеспечивают налоговые поступления. Государство заинтересовано в привлечении инвестиций на такие производства. Мы тоже рассматриваем возможность вливания инвестиционного капитала для расширения нашего дела. И бизнесмены из соседних стран, желающие создавать совместные предприятия, уже есть, – заключила Надежда Карась.
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