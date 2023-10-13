Для экологии и экономики: предприниматель из Мангистау построит предприятие по переработке вторсырья

– Перед стартом строительства завода мы получили кредиты по государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». Для организации завода по переработке грязного пластика также надеемся на поддержку государства через механизмы льготного кредитования предпринимателей, – говорит Надежда Карась.

– Дополнительные мощности вводятся с целью применения переработанного пластика у себя на заводе. С экономической точки зрения наличие нового производства будет влиять на цену продукции, произведенной на основном предприятии. Согласно расчетам, такая цепочка производства позволит снизить себестоимость конечного товара. Когда мы приступим к выпуску гранул из переработанного сырья и станем использовать их для изготовления продукции завода, себестоимость листов снизиться. Объем переработанного вторсырья в общей массе пластика для производства продукции займет 20%, – сообщает Надежда Карась.

– Кроме этого, планируем поставить постаматы возле больших торговых центров. Люди будут размещать ненужную тару в автомат и получат талоны на скидки в магазинах, – говорит Надежда Карась.

– В сентябре проходил форум в Астане. Там неоднократно озвучивали, что сегодня большое внимание уделяется предпринимателям, занимающимся производством. Такая поддержка имеет большое значение для страны: предприятия обрабатывающей промышленности дают рабочие места, обеспечивают налоговые поступления. Государство заинтересовано в привлечении инвестиций на такие производства. Мы тоже рассматриваем возможность вливания инвестиционного капитала для расширения нашего дела. И бизнесмены из соседних стран, желающие создавать совместные предприятия, уже есть, – заключила Надежда Карась.

Программа по предоставлению преференций в СЭЗ «Морпорт Актау» предусмотрена до 2028 года. До этого времени руководство ТОО «Достык Полимер Плюс» освобождено от выплаты НДС, корпоративного налога, а также налогов на землю и имущество.Кроме этого, производство входит в перечень приоритетных отраслей, то есть для субсидирования по кредитам в рамках проектов по переработке в агропромышленном комплексе.Пока материалы, произведенные заводом, ограничиваются сбытом на внутреннем рынке Казахстана. К примеру, устойчивый спрос на продукцию сформировался на юге нашей страны - в Шымкенте. Жесткие листы, произведенные в ТОО «Достык Полимер Плюс», широко используются для строительства.– Сейчас мы сосредоточены на производстве листов из полиэстера и полипропилена. Но планируем расширить производственную линейку. У нас подготовлено оборудование для производства мягкого и жесткого пластика для запуска производства упаковочной тары, – информирует предприниматель.Переработка грязного пластика – это возможность получать материал для уже существующего производства. На сегодняшний день в ТОО «Достык Полимер Плюс» разрабатывают бизнес план организации производства, старт работы предприятия намечен на 2025 год.У начинания есть важный экологический аспект: на рынке региона не хватает предприятий по переработке вторсырья - полигоны региона буквально завалены пластиком.Работа предприятия по переработке грязного пластика предусматривает его сбор, очистку, а также переработку до состояния грануляции. Гранулы будут использованы для дальнейшего производства.Для сбора пластика предприниматель намерен заключить договора с организациями, специализирующимися на данном виде деятельности.Сегодня на производстве ТОО «Достык Полимер Плюс» трудятся 32 человека, после запуска линии по переработке вторсырья предприниматель намерен принять на работу еще 25 человек.