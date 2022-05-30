Мангистауские предприниматели обсудили участие в конкурсах «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Организатором конкурса, а также выставки «Лучший товар Казахстана» является Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен». Участников ознакомили с нормативно-правовой базой конкурсов, ответили на интересующие их вопросы.
Для предпринимателей палата проводит обучающие семинары по всей республике. Об этом было заявлено на площадке Региональной палаты предпринимателей, где собрались более 40 представителей бизнеса. Они высказались по поводу конкурса.
-Мы являемся производителями молочной продукции и сыров из козьего молока и впервые выдвигаемся на номинацию «Лучшие продовольственные товары» в конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана». Конечно, хотим победить, чтобы о нашей продукции узнало больше людей, - говорит руководитель фермы «Жеті лақ» Александра Григолова.
А ТОО “Проектный институт OPTIMUM”, выполняющий работы по изучению перспектив нефтегазоносности регионов, участвует в конкурсе «Алтын сапа» уже в третий раз. Руководитель интегрированной системы менеджмента ТОО Гульсара Джумагазиева говорит, что компания дважды была финалистом, получала награды.
Встреча была организована с целью повышения уровня квалификации участников конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана».
Для проведения обучающего семинара в регион прибыли эксперты Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» Мадина Мукатова и Табигат Танатканов. Они рассказали о порядке проведения конкурсов и методологии оценки по их критериям.
-Лауреаты премии «Алтын сапа» и дипломанты конкурса «Лучший товар Казахстана» награждаются эмблемой соответствующего конкурса и получают право в течение четырех лет использовать ее в рекламных целях, – отметила Мадина Мукатова.
Конкурс «Лучший товар Казахстана» проводится по трем номинациям: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». В каждой из номинаций определяются три победителя.
Три номинации есть и у конкурса «Алтын сапа»: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги», «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».
В конкурсе также учреждаются специальные премии «Лучший индустриальный проект» и «Лучший инновационный проект».
Прием заявок от претендентов на участие в конкурсах «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» проводится в настоящее время. Подробности читайте на сайте https://altynsapa.kz/
Для предпринимателей палата проводит обучающие семинары по всей республике. Об этом было заявлено на площадке Региональной палаты предпринимателей, где собрались более 40 представителей бизнеса. Они высказались по поводу конкурса.
-Мы являемся производителями молочной продукции и сыров из козьего молока и впервые выдвигаемся на номинацию «Лучшие продовольственные товары» в конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана». Конечно, хотим победить, чтобы о нашей продукции узнало больше людей, - говорит руководитель фермы «Жеті лақ» Александра Григолова.
А ТОО “Проектный институт OPTIMUM”, выполняющий работы по изучению перспектив нефтегазоносности регионов, участвует в конкурсе «Алтын сапа» уже в третий раз. Руководитель интегрированной системы менеджмента ТОО Гульсара Джумагазиева говорит, что компания дважды была финалистом, получала награды.
Встреча была организована с целью повышения уровня квалификации участников конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана».
Для проведения обучающего семинара в регион прибыли эксперты Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» Мадина Мукатова и Табигат Танатканов. Они рассказали о порядке проведения конкурсов и методологии оценки по их критериям.
-Лауреаты премии «Алтын сапа» и дипломанты конкурса «Лучший товар Казахстана» награждаются эмблемой соответствующего конкурса и получают право в течение четырех лет использовать ее в рекламных целях, – отметила Мадина Мукатова.
Конкурс «Лучший товар Казахстана» проводится по трем номинациям: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». В каждой из номинаций определяются три победителя.
Три номинации есть и у конкурса «Алтын сапа»: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги», «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».
В конкурсе также учреждаются специальные премии «Лучший индустриальный проект» и «Лучший инновационный проект».
Прием заявок от претендентов на участие в конкурсах «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» проводится в настоящее время. Подробности читайте на сайте https://altynsapa.kz/
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Оставьте свой комментарий первым.