Жители Мангистау cмогут получить бесплатную консультацию кардиологов

Фото пресс-службы больницы

Кардиологи начнут принимать население с 20 по 22 июня включительно.



- Планируется, что в День открытых дверей бесплатные консультации получат около 100 жителей области. Специалисты ждут посетителей в консультативно–диагностической поликлинике с 10:00 до 16:00 с учётом обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 в Мангистауской областной больнице, - сообщили в пресс-службе медучреждения.



В понедельник, 20 июня, приём проведёт кардиолог – аритмолог Кыдырбаев Асхат Махмутханович.



Во вторник, 21 июня, кардиолог Закарина Динара Маратовна.



В среду, 22 июня, кардиолог Алдабергенова Акнур Маратовна.



При себе пациентам необходимо иметь все имеющиеся медицинские обследования, в том числе электрокардиограмму, эхокардиографию и другие документы.



Для предварительной записи необходимо позвонить по телефону: 8 705 729 60 81.



Напомним, кардиологи рекомендуют заметить вовремя первые симптомы и обратиться за медицинской помощью в случае, если у вас есть:

✔ боли, толчки, покалывания в области сердца или груди,

✔ изменение частоты сердечных сокращений,

✔ одышка,

✔ хроническая/частая бледность, отек конечностей,

✔ периодические обмороки или предочорочные состояния,

✔ частое появление головокружения, потливости, слабости и других.



Своевременная диагностика и правильное лечение предотвратят возникновение и обострение заболевания.



Берегите себя, проверяйте свое сердце!

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.