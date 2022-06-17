Жители Мангистау cмогут получить бесплатную консультацию кардиологов

Фото пресс-службы больницы
Кардиологи начнут принимать население с 20 по 22 июня включительно.
- Планируется, что в День открытых дверей бесплатные консультации получат около 100 жителей области. Специалисты ждут посетителей в консультативно–диагностической поликлинике с 10:00 до 16:00 с учётом обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 в Мангистауской областной больнице, - сообщили в пресс-службе медучреждения.
В понедельник, 20 июня, приём проведёт кардиолог – аритмолог Кыдырбаев Асхат Махмутханович.
Во вторник, 21 июня, кардиолог Закарина Динара Маратовна.
В среду, 22 июня, кардиолог Алдабергенова Акнур Маратовна.
При себе пациентам необходимо иметь все имеющиеся медицинские обследования, в том числе электрокардиограмму, эхокардиографию и другие документы.
Для предварительной записи необходимо позвонить по телефону: 8 705 729 60 81.
Напомним, кардиологи рекомендуют заметить вовремя первые симптомы и обратиться за медицинской помощью в случае, если у вас есть:
✔ боли, толчки, покалывания в области сердца или груди,
✔ изменение частоты сердечных сокращений,
✔ одышка,
✔ хроническая/частая бледность, отек конечностей,
✔ периодические обмороки или предочорочные состояния,
✔ частое появление головокружения, потливости, слабости и других.
Своевременная диагностика и правильное лечение предотвратят возникновение и обострение заболевания.
Берегите себя, проверяйте свое сердце!
- Планируется, что в День открытых дверей бесплатные консультации получат около 100 жителей области. Специалисты ждут посетителей в консультативно–диагностической поликлинике с 10:00 до 16:00 с учётом обеденного перерыва с 13:00 до 14:00 в Мангистауской областной больнице, - сообщили в пресс-службе медучреждения.
В понедельник, 20 июня, приём проведёт кардиолог – аритмолог Кыдырбаев Асхат Махмутханович.
Во вторник, 21 июня, кардиолог Закарина Динара Маратовна.
В среду, 22 июня, кардиолог Алдабергенова Акнур Маратовна.
При себе пациентам необходимо иметь все имеющиеся медицинские обследования, в том числе электрокардиограмму, эхокардиографию и другие документы.
Для предварительной записи необходимо позвонить по телефону: 8 705 729 60 81.
Напомним, кардиологи рекомендуют заметить вовремя первые симптомы и обратиться за медицинской помощью в случае, если у вас есть:
✔ боли, толчки, покалывания в области сердца или груди,
✔ изменение частоты сердечных сокращений,
✔ одышка,
✔ хроническая/частая бледность, отек конечностей,
✔ периодические обмороки или предочорочные состояния,
✔ частое появление головокружения, потливости, слабости и других.
Своевременная диагностика и правильное лечение предотвратят возникновение и обострение заболевания.
Берегите себя, проверяйте свое сердце!
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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