Завод по производству винтовых насосов открыли в Актау





В церемонии открытия объекта участвовали первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и первые руководители французской компании PCM Europe S.A.S., дочерней организацией которой и является ТОО «ПСМ Казахстан».Как пояснили в компании, основанием для открытия завода в Актау послужило подписание меморандума о сотрудничестве между заместителем министра иностранных дел Казахстана Алмасом Айдаровым и заместителем генерального директора компании PCM Europe S.A.S. Фредериком Гарде. Сотрудничество предполагает внедрение производства винтовых насосов в Актау для нефтегазового сектора, пищевой промышленности и других отраслей. Для этого будет реализован инвестиционный проект на 5 миллионов евро.Встреча представителей правительства Франции и Казахстанасостоялась в Париже в апреле 2021 года.-Текущая производственная мощность завода позволяет выпускать до 800 винтовых насосов и 200 приводов, что позволило открыть 15 рабочих мест. При переходе на второй этап предусматривается увеличение производства до 1600 винтовых насосов и 400 приводов в год, и соответственно, на третьем этапе до 2400 насосов и 600 приводов в год, что позволит создать дополнительно 100 новых рабочих мест, - пояснили в компании «ПСМ Казахстан».Согласно стандартам компании ПСМ сотрудники проходят обучение и повышение квалификации в обучающих центрах, расположенных во Франции, Канаде, Австралии и Омане.Было подчёркнуто, что возможности ТОО «ПСМ Казахстан» не ограничены производством оборудования для нефтегазового сектора, и в перспективе планируется наладить производство оборудования для горнодобывающей, пищевой, химической промышленности и других отраслей.Освоение проекта перспективного импортозамещения – возможность выхода проекта на республиканский уровень с огромным экспертным потенциалом в страны СНГ, Ближнего Востока, Монголии, Китая и Европы.