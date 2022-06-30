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Опубликовано: Сегодня, 09:20

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Завод по производству винтовых насосов открыли в Актау

В Актау состоялась церемония открытия нового завода компании ТОО «ПСМ Казахстан» по производству винтовых насосов, используемых в нефтегазовом секторе, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу.

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В церемонии открытия объекта участвовали первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров и первые руководители французской компании PCM Europe S.A.S., дочерней организацией которой и является ТОО «ПСМ Казахстан».

Как пояснили в компании, основанием для открытия завода в Актау послужило подписание меморандума о сотрудничестве между заместителем министра иностранных дел Казахстана Алмасом Айдаровым и заместителем генерального директора компании PCM Europe S.A.S. Фредериком Гарде. Сотрудничество предполагает внедрение производства винтовых насосов в Актау для нефтегазового сектора, пищевой промышленности и других отраслей. Для этого будет реализован инвестиционный проект на 5 миллионов евро.




Встреча представителей правительства Франции и Казахстана
состоялась в Париже в апреле 2021 года.

-Текущая производственная мощность завода позволяет выпускать до 800 винтовых насосов и 200 приводов, что позволило открыть 15 рабочих мест. При переходе на второй этап предусматривается увеличение производства до 1600 винтовых насосов и 400 приводов в год, и соответственно, на третьем этапе до 2400 насосов и 600 приводов в год, что позволит создать дополнительно 100 новых рабочих мест, - пояснили в компании «ПСМ Казахстан».

Согласно стандартам компании ПСМ сотрудники проходят обучение и повышение квалификации в обучающих центрах, расположенных во Франции, Канаде, Австралии и Омане.

Было подчёркнуто, что возможности ТОО «ПСМ Казахстан» не ограничены производством оборудования для нефтегазового сектора, и в перспективе планируется наладить производство оборудования для горнодобывающей, пищевой, химической промышленности и других отраслей.

Освоение проекта перспективного импортозамещения – возможность выхода проекта на республиканский уровень с огромным экспертным потенциалом в страны СНГ, Ближнего Востока, Монголии, Китая и Европы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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