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Опубликовано: Сегодня, 08:57

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В Мангистау началось строительство опреснительного завода

Глава региона Нурлан Ногаев совместно с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым дали старт строительству нового опреснительного завода. Проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото ЦОК региона
Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак (Каракиянский район) мощностью в 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения Жанаозена в питьевой воде, сообщает пресс-служба главы региона.

В Мангистау началось строительство опреснительного завода


Жанаозен снабжается питьевой водой путем транспортировки волжской воды с реки Кигач по водоводу «Астрахань-Мангышлак». Это единственный централизованный источник подачи воды для потребителей ряда населенных пунктов Атырауской и Мангистауской областей. Между тем, объемы потребления воды растут по причине увеличения численности населения и появления новых предприятий.

- Подчеркнув важность обеспечения населения высококачественной питьевой водой, Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Мангистаускую область поручил правительству и местным исполнительным органам заняться решением проблемы водоснабжения. В регионе активно реализуются несколько проектов для решения данной задачи. Из них стоит выделить проект строительства опреснительной установки в местности Токмак. Реализацию данного проекта, разработанного дочерним учреждением компании "КазМунайГаз" - "Озенмунайгаз", позволит обеспечить водой население города Жанаозен и других населенных пунктов, дополняя водоснабжение из водопровода "Астрахань-Мангышлак". Кроме того, это окажет мультипликативный эффект на развитие туризма, предпринимательства и сельского хозяйства. Будут созданы новые рабочие места, что тоже положительно скажется на населении, - отметил Нурлан Ногаев.

В Мангистау началось строительство опреснительного завода


В Мангистау началось строительство опреснительного завода


Магзум Мирзагалиев подчеркнул чрезвычайную важность проекта, который является стратегическим для социальной сферы региона.

- Социальное самочувствие граждан в регионах присутствия компании — важнейший приоритет нашей работы. Это прямое поручение Главы государства, которое нужно выполнить качественно и в сжатые сроки, кардинально решив проблему дефицита питьевой воды для жителей города Жанаозен, — отметил глава КМГ.

Строительство опреснительного завода создаст сотни новых рабочих мест для региона: в период строительства свыше 240 человек будут обеспечены работой и более 100 — в период эксплуатации завода. Строительные работы планируется завершить к концу 2024 года, с планируемым сроком выхода завода на проектную мощность уже весной 2025 года.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 09:37
Энергию для завода откуда брать будут?
 
 

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