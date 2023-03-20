За год в Мангистау обеспечили питьевой водой 12 населенных пунктов

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Однако это не покрывает дефицита воды. На этом акцентировал особое внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в 2021 году. По последним данным, 20 процентов сел испытывают недостаток питьевой воды.Принятые меры по решению данной проблемы позволили обеспечить питьевой водой 12 населенных пунктов.По поручению Главы государства, в двенадцати селах Мангистау проведены централизованные водопроводы (Беки, Баскудык, Сам, Турыш, Ногайты, Кызылозен) и установлены комплексные блочно-модульные установки очистки воды (Тиген, Тасмурын, 15 разъезд, Боздак, Киякты, Аккудык).По словам специалистов, особенно остро дефицит питьевой воды в области наблюдается в летний период. Нехватка составляет 52,7 тыс. кубометров в сутки, а с учетом уровня развития региона к 2030 году эта цифра достигнет 266,3 тыс. кубометров в сутки, а дефицит – 109,5 тыс. кубов.​В целях решения проблем дефицита воды в регионе планируется строительство девяти опреснительных заводов. Планируется увеличить мощность опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч кубометров в сутки. Для реализации этого проекта из республиканского бюджета в 2019-2022 годах выделено 12,1 млрд тенге. Готовность проекта составляет 80%. Завод должны ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года.​Кроме того, на месторождении Каражанбас строится завод, который будет опреснять пластовую воду с забором 17 тыс. кубометров в сутки.​В 2023 году на территории МАЭКа начнется строительство опреснительных установок на 24 тысячи кубометров воды в сутки и опреснительного завода на 5 тысяч кубометров воды в сутки в городе Форт-Шевченко. Эти проекты будут реализованы в 2023-2024 годах.В Актау ведется строительство опреснительного завода мощностью 20 000 кубометров воды в сутки. Ожидается, что в этом году в первом полугодии общий поток питьевой воды в Актау пополнится пятью тысячами кубометров в сутки.Также в области будет реализован проект по доведению мощности опреснительного завода «Каспий» до 100 тыс. куб. м, также запланировано строительство опреснительных установок на территории Кендерли, в селах Акшукур, С. Шапагатов и Боранкул.