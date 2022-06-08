В Мангистау реализуется девять крупных проектов для снижения дефицита воды

- В настоящее время строительно-монтажные работы завершены на 50%. Полностью эти работы планируется завершить к концу года. В случае реализации проекта ожидается полное обеспечение водой населения Мунайлинского района (180 тыс. человек), сел Акшукур Тупкараганского района и Саина Шапагатова (20 тыс. человек), села Курык Каракиянского района. В ближайшее время планируется довести мощность завода до 100 тыс. куб.м, - проинформировал Бекбол Орынбасаров.

- В целях водоснабжения населения города Жанаозен и прилегающих населенных пунктов (156 тыс. человек) в селе Кендерли также будет построен опреснительный завод мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки. Получено заключение государственной экспертизы технико-экономического обоснования. Общая стоимость проекта составила 87,8 млрд тенге, а период реализации - 2022-2024 годы. Исполнение проекта взяла на себя компания «КазМунайГаз», - прокомментировал Бердибек Картбаев.

Он подчеркнул, что увеличение дефицита питьевой воды для области – одна из главных проблем. Ранее жителей региона просили снизить потребление питьевой воды, точнее использовать ее экономно, только на самые необходимые нужды, не тратя на мытье автомашин и полив дворов.Мощность опреснительных заводов в регионе ежегодно не покрывает потребительский спрос населения. Поэтому в целях снижения дефицита жизнеобеспечения реализуются девять проектов.По данным Бекбола Орынбасарова, в регионе производят воду два завода. Предприятие «МАЭК-Казатомпром» опресняет 52 тысячи кубометров воды в сутки, охватывая население Актау и Тупкараганского района. В свою очередь, компания «Каспийское опреснение воды» удовлетворяет потребности Мунайлинского и Каракиянского районов в 20 тыс. кубометров воды в день. Однако уровень потребления населения в последние годы резко возрос, и наглядно показал, что региону нужны дополнительные мощности опреснения. В летний период дефицит питьевой воды составляет 51 тыс. куб. м, специалисты обеспокоены тем, что к 2025 году потребность составит 250-260 тыс. куб. м в сутки.Сейчас в регионе начали реализовываться проекты по снижению дефицита воды. Один из них - проект по увеличению мощности завода «Каспийское опреснение воды» на 40 тысяч кубометров. Вопрос по проекту общей стоимостью 12,6 млрд тенге был рассмотрен и запущен на уровне Правительства.В 2019-2022 годах из средств республиканского бюджета на строительство опреснительных заводов было выделено 7,55 млрд тенге, еще 4,49 млрд - на строительно-монтажные работы.О других проектах, направленных на снижение дефицита питьевой воды, рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев. Он отмечает, что с целью разрешить проблему нехватки питьевой воды, особенно летом, в Актау стартует проект строительства опреснительного завода на 20 000 кубометров воды в сутки (первая фаза - 5000 кубометров воды в сутки). На государственную экспертизу документ уже направлен. Период реализации проекта - 2022-2023 годы. Его стоимость - около 4,0 млрд тенге.Кроме того, на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируется строительство опреснительной установки мощностью 24,0 тыс. кубометров воды в сутки. В 2021 году на разработку ПСД из местного бюджета выделено 10 млн тенге. Период реализации проекта стоимостью около 18,9 млрд тенге - 2022-2024 годы. Планируется, что проект охватит население города на 100%.В целях охвата населения города Форт-Шевченко и населенных пунктов Акшукур и Саин Шапагатов (20 тыс. человек) в городе Форт-Шевченко запланировано строительство опреснительной установки на 5 тыс. куб. м воды в сутки. Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. В следующем году строительство будет завершено. Стоимость проекта - 7 млрд тенге. Кроме того, в населенных пунктах Акшукур и С. Шапагатов планируется установить опреснительную установку мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки. Планируется разработка проектно-сметной документации. Завершить строительство проекта планируется в 2024 году. Стоимость проекта - 10 млрд тенге.- В целях обеспечения водой жителей сел Бейнеу, Есет, Толеп, Боранкул Бейнеуского района, города Жанаозена, сел Жетыбай Каракиянского района, Мунайшы, Сай-Отес Мангистауского района (250 тыс. человек) планируется строительство опреснительного завода и водовода 80 тыс. куб. м воды в сутки в селе Боранкул. Для этого используются подземные воды окрестного месторождения. Планируется разработка ПСД. Период реализации - 2024-2025 годы. Стоимость проекта составляет около 90,0 млрд тенге, - продолжил Бердибек Картбаев.С его слов, на месторождении «Каражанбас» АО «КазМунайГаз» ведется строительство опреснительного завода мощностью 17,0 тыс. куб. м в сутки. (10 тыс кубометров в сутки питьевой воды планируется использовать для нужд МО, а 7 тыс куметров для нужд АО «Каражанбас Мунай». Завершено строительство на 74%, строительно-монтажные работы будут завершены примерно в начале июля 2022 года. В результате жителям области из водопровода «Астрахань-Мангышлак» будет доставлено 17,0 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.Специалисты считают, что реализация данных проектов позволит решить вопроса дефицита питьевой воды в регионе.