Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Сентября
+25...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.52 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 4.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 22:01

Просмотров: 38

Популярный диджей сняла видео в ущелье Бозжыра в Мангистау

Азиза, известная под псевдонимом DJ Azi Ray, исполнила свое новое произведение в ущелье Бозжыра в Мангистауской области. Пользователи социальных сетей, наряду с музыкой, оценили живописную природу в видеоролике, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Этот видеоролик Азиза опубликовала на своей странице в Instagram 16 августа. Она назвала его «Silk Sound». При этом DJ уточнила, что впервые сняла видео такого формата.

- Очень живописная природа, необычное место. Я хотела передать все свои чувства через музыку. Думаю, вы тоже испытаете это чувство, - говорит Азиза.

Интересно, что большинство пользователей соцсетей отмечали, что мелодия в ролике напоминает стандартный рингтон в айфоне.

Между тем,
руководитель Управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев считает, что новый ролик - это шаг навстречу развитию туризма в области.

- Видеоролик DJ Azi Ray ежедневно набирает просмотры в Instagram, то есть об ущелье Бозжыра узнает всё больше людей. Это, несомненно, привлекает внимание публики. Поэтому такие видео, клипы полезны для сферы туризма, - рассуждает Маулен Габдулкалиев.

Он добавил, что в южном и северном направлениях нашего региона насчитывается около 200 историко-культурных объектов.

- Туристы часто путешествуют по южному склону полуострова с намерением увидеть и показать другим природу подземной мечети "Бекет ата" и ущелья Бозжыра. То есть, вклад туристов в эту сферу велик. К слову, всего в регионе насчитывается более 13 000 историко-культурных, краеведческих памятников, - напомнил Маулен Габдулкалиев.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Популярный диджей сняла видео в ущелье Бозжыра в Мангистау


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика