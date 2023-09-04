Популярный диджей сняла видео в ущелье Бозжыра в Мангистау

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Этот видеоролик Азиза опубликовала на своей странице в Instagram 16 августа. Она назвала его «Silk Sound». При этом DJ уточнила, что впервые сняла видео такого формата.- Очень живописная природа, необычное место. Я хотела передать все свои чувства через музыку. Думаю, вы тоже испытаете это чувство, - говорит Азиза.Интересно, что большинство пользователей соцсетей отмечали, что мелодия в ролике напоминает стандартный рингтон в айфоне.Между тем,руководитель Управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев считает, что новый ролик - это шаг навстречу развитию туризма в области.- Видеоролик DJ Azi Ray ежедневно набирает просмотры в Instagram, то есть об ущелье Бозжыра узнает всё больше людей. Это, несомненно, привлекает внимание публики. Поэтому такие видео, клипы полезны для сферы туризма, - рассуждает Маулен Габдулкалиев.Он добавил, что в южном и северном направлениях нашего региона насчитывается около 200 историко-культурных объектов.- Туристы часто путешествуют по южному склону полуострова с намерением увидеть и показать другим природу подземной мечети "Бекет ата" и ущелья Бозжыра. То есть, вклад туристов в эту сферу велик. К слову, всего в регионе насчитывается более 13 000 историко-культурных, краеведческих памятников, - напомнил Маулен Габдулкалиев.