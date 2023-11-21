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Опубликовано: Сегодня, 15:57

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Строительство опреснительной станции в Тупкарагане идет полным ходом

В центре Тупкараганского района в городе Форт-Шевченко началось строительство опреснительной станции мощностью 5000 куб.м в сутки, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Подрядное учреждение проекта - товарищество с ограниченной ответственностью "Толагай-2050". В настоящее время предприятием ведутся работы по рытью траншей и подготовке специального места для резервуара.

- На сегодняшний день в селе ведется много строительных работ, все это делается для развития города, села. В летний период не хватает воды, и если строительство завода по опреснению морской воды будет завершено, мы надеемся на решение проблем с водой в Форт-Шевченко, в Баутино и в Аташе, - говорят жители села.


На период строительства в работах занято 25 жителей района. Для них проводится специальное обучение. К работам привлечено 13 единиц спецтехники.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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