В Актау 95 домов перешли на новую форму ОСИ

Фото из архива Lada.kz

- По состоянию на сегодняшний день зарегистрированы 72 объединения собственников имущества (ОСИ) с охватом 95 многоквартирных жилых домов. На новые формы управления не перешли еще порядка 400 домов. До 1 июля надо должны все дома перейти, - сказал Айдар Бисенов.



По его словам, в Актау значительный жилищный фонд, насчитывающий 1115 многоквартирных жилых домов, многие из которых все еще обслуживают такие органы управления, как КСК, ПК и др.



Специалист также отмечает, что разъяснительная работа с жильцами о переходе на новые формы управления ведется с начала 2020 года. То есть, с момента внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



-Ассоциация объединений собственников имущества проводит бесплатные консультации населения по вопросам создания объединения собственников имущества, встречи проходят в 11 и 15 офисах здания «Жастар» в 6-м микрорайоне г. Актау, - отметил спикер.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.