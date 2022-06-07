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Опубликовано: Сегодня, 08:41

Просмотров: 1382

В Актау 95 домов перешли на новую форму ОСИ

В Актау зарегистрировано 72 объединения собственников имущества, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций главный специалист Актауской городской жилищной инспекции Айдар Бисенов.

Фото из архива Lada.kz
- По состоянию на сегодняшний день зарегистрированы 72 объединения собственников имущества (ОСИ) с охватом 95 многоквартирных жилых домов. На новые формы управления не перешли еще порядка 400 домов. До 1 июля надо должны все дома перейти, - сказал Айдар Бисенов.

По его словам, в Актау значительный жилищный фонд, насчитывающий 1115 многоквартирных жилых домов, многие из которых все еще обслуживают такие органы управления, как КСК, ПК и др.

Специалист также отмечает, что разъяснительная работа с жильцами о переходе на новые формы управления ведется с начала 2020 года. То есть, с момента внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

-Ассоциация объединений собственников имущества проводит бесплатные консультации населения по вопросам создания объединения собственников имущества, встречи проходят в 11 и 15 офисах здания «Жастар» в 6-м микрорайоне г. Актау, - отметил спикер.



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Комментарии ( 2 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 11:15
Какая разница,что ОСИ,что КСК-воды ,как нет,так и не будет.А нам жителям,так и будут лить в уши оправдания и обещания.
 
-1
  • Неравнодушный
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Базелик (Посетители) Сегодня, 09:36
ОСИ-эта система управления полное г@..., создаётся в интереса ограниченного числа особей желающих нажиться! Пример ОСИ 5-39, ценник за услуги взлетает до небес, но при этом этот ОСИнник пытается нажиться за счёт ответственных плательщиков! Оса-т.е председатель гнет свою палку, всем кто высказывает своё мнение в домовом чате оно просто затыкает рот! полив зеленых насаждений осуществляет само оно и только своё всё остальное жильцы поливают сами т.ч ЖЭК это лучшее решение
 
 

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