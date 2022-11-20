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Опубликовано: Сегодня, 11:53

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В селе Кендерли впервые проходят выборы

Село Кендерли, один из населенных пунктов города Жанаозен, растет день ото дня. Выборы политического значения проходят впервые в истории села, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На избирательном участке №109, расположенном в Доме культуры, много жителей села, которые с утра пришли голосовать.

В числе тех, кто не остался в стороне от политической кампании, новоиспеченные молодожены Каршыга Байтореев и Күмис Шалкарова. Молодой человек, недавно создавший семью, является профессиональным видеооператором. Он почти 10 лет проработал на телеканале «Жанаозен», а сегодня занимается собственным бизнесом. А молодая жена - портниха.

- Мы приняли участие в политическом мероприятии, которое имеет большое значение для будущего суверенной страны. В семье - родители, брат, я и нежена, все сделали свой выбор. В этой кампании мы участвуем, прежде всего, для укрепления стабильности нашей страны,- говорит Каршыга Байтореев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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