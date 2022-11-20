В селе Кендерли впервые проходят выборы

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

На избирательном участке №109, расположенном в Доме культуры, много жителей села, которые с утра пришли голосовать.



В числе тех, кто не остался в стороне от политической кампании, новоиспеченные молодожены Каршыга Байтореев и Күмис Шалкарова. Молодой человек, недавно создавший семью, является профессиональным видеооператором. Он почти 10 лет проработал на телеканале «Жанаозен», а сегодня занимается собственным бизнесом. А молодая жена - портниха.



- Мы приняли участие в политическом мероприятии, которое имеет большое значение для будущего суверенной страны. В семье - родители, брат, я и нежена, все сделали свой выбор. В этой кампании мы участвуем, прежде всего, для укрепления стабильности нашей страны,- говорит Каршыга Байтореев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.