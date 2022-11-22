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Опубликовано: Сегодня, 11:29

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Телеграм-канал акимата области: с января в 35 микрорайон будет курсировать общественный транспорт

На телеграм-канале акимата области житель Актау поинтересовался, когда в 35 микрорайон будет курсировать общественный транспорт. На вопрос жителя ответили специалисты Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставленно Центром общественных коммуникаций.Мангистауской области
По словам жителя, отсутствие автобуса является проблемой для людей, у которых нет личного транспорта, особенно для детей, которые ходят в школу в утренние часы. Такси не останавливается, света нет, дороги темные.

Специалист акимата сообщил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

- Вопрос обеспечения общественным транспортом 35 микрорайон стоит на повестке дня акимата. Будет рассмотрена возможность изменения маршрута №3 или одного из двух новых маршрутов, которые будут запущены в новом направлении. Запуск новых маршрутов запланирован на январь следующего года, - прокомментировал специалист акимата.

- Телеграм-канал акимата области стал открытой площадкой, где жители региона могут решать любые сложные вопросы и получать ответы. Каждый житель области может выложить свои заявки. Специалисты направляют их в местные исполнительные органы и получают соответствующие ответы. На данный момент на телеграм-канале зарегистрировано 12 608 пользователей. От них поступило 15 050 вопросов, на 15 006 даны ответы, - говорит Меруерт Миралиева, специалист отдела по связям со СМИ КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 13:39
И опять тройка. Давайте вообще одну тройку оставим, но пустим её по всем улицам.
Наверное фантазии не хватает разработать новый маршрут.
 
 

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