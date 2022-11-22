Телеграм-канал акимата области: с января в 35 микрорайон будет курсировать общественный транспорт

Фото предоставленно Центром общественных коммуникаций.Мангистауской области

По словам жителя, отсутствие автобуса является проблемой для людей, у которых нет личного транспорта, особенно для детей, которые ходят в школу в утренние часы. Такси не останавливается, света нет, дороги темные.



Специалист акимата сообщил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.



- Вопрос обеспечения общественным транспортом 35 микрорайон стоит на повестке дня акимата. Будет рассмотрена возможность изменения маршрута №3 или одного из двух новых маршрутов, которые будут запущены в новом направлении. Запуск новых маршрутов запланирован на январь следующего года, - прокомментировал специалист акимата.



- Телеграм-канал акимата области стал открытой площадкой, где жители региона могут решать любые сложные вопросы и получать ответы. Каждый житель области может выложить свои заявки. Специалисты направляют их в местные исполнительные органы и получают соответствующие ответы. На данный момент на телеграм-канале зарегистрировано 12 608 пользователей. От них поступило 15 050 вопросов, на 15 006 даны ответы, - говорит Меруерт Миралиева, специалист отдела по связям со СМИ КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.