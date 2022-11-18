«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.05 KZT
  • €1 = 475.67 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 90

Телеграм-канал акимата области: в Актау построят дорогу в 4 микрорайоне

На телеграм-канале акимата области житель Актау обратился в Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства с просьбой построить внутримикрорайонную дорогу. На запрос жителя ответил специалист отдела, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
По словам жителя, в 4 микрорайоне проложены пешеходные дорожки, но дорог для автомобилей нет. Из-за плохого качества дорог возле домов автомобили часто ломаются.

Специалист акимата сообщил, что в ближайшее время дорога будет построена, но только после завершения работ по проведению труб.

- Запланирована замена труб в 4 микрорайоне. По этой причине работы по асфальтированию будут проводиться после замены труб. Ведь если сейчас укладывать асфальт, то потом при замене труб он будет повторно поврежден, - говорит ответственный представитель.

- На телеграм-канале акимата области житель города Актау обратился с просьбой проложить между домами в 4 микрорайоне дорогу для автотранспорта. Наши специалисты своевременно направили вопрос в компетентные органы. На вопрос был дан своевременный ответ. В настоящее время в чате насчитывается 12 581 пользователь, количество поступивших вопросов на данный момент составляет 14 922, из них решено 14 889, - говорит Аружан Кусаинова, специалист отдела организации брифинга и информации КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика