Телеграм-канал акимата области: в Актау построят дорогу в 4 микрорайоне

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По словам жителя, в 4 микрорайоне проложены пешеходные дорожки, но дорог для автомобилей нет. Из-за плохого качества дорог возле домов автомобили часто ломаются.



Специалист акимата сообщил, что в ближайшее время дорога будет построена, но только после завершения работ по проведению труб.



- Запланирована замена труб в 4 микрорайоне. По этой причине работы по асфальтированию будут проводиться после замены труб. Ведь если сейчас укладывать асфальт, то потом при замене труб он будет повторно поврежден, - говорит ответственный представитель.



- На телеграм-канале акимата области житель города Актау обратился с просьбой проложить между домами в 4 микрорайоне дорогу для автотранспорта. Наши специалисты своевременно направили вопрос в компетентные органы. На вопрос был дан своевременный ответ. В настоящее время в чате насчитывается 12 581 пользователь, количество поступивших вопросов на данный момент составляет 14 922, из них решено 14 889, - говорит Аружан Кусаинова, специалист отдела организации брифинга и информации КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.