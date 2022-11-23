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Опубликовано: Сегодня, 06:47

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Телеграм-канал акимата области: будут поэтапно проложены дороги между улицами села Кызылтобе-2

На телеграм-канал акимата области обратился житель села Кызылтобе-2 Мунайлинского района с жалобой на отсутствие в жилом массиве дорог между улицами. На вопрос ответил представитель акимата Кызылтобинского сельского округа, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В телеграм-канал акимата области обратился житель жилого массива Кызылтобе-2, который попросил проложить асфальтированные дороги между улицами села. По его словам, из-за отсутствия дорог земля после ливней не высыхает неделями. Ямы и выбоины еще больше увеличиваются в размерах. Жители вынуждены ходить по грязи, чтобы сесть в автобус. А таксисты приезжать на вызов отказываются ввиду непролазной грязи на дорогах.

- На сегодняшний день по Кызылтобинскому сельскому округу 34 километра дорог требуют асфальтового покрытия. Составлена сметная документация, даны рекомендации ответственному отделу. Далее пакет документов пополняется и представляется для выделения средств. Однако, поскольку укладка асфальта производится в соответствии с выделенными средствами, мы не имеем возможности одновременно отремонтировать все улицы. Работы по асфальтированию внутрипоселковых улиц будут проводиться поэтапно. Этот вопрос есть в наших планах работы, - говорит представитель местного акимата.

- Телеграм-канал ежедневно получает множество вопросов. Специалисты дифференцируют их, направляют в уполномоченные органы, пользователи получают соответствующие ответы. Одним из таких вопросов стал вопрос об укладке асфальта на уличных дорогах села Кызылтобе-2. Ответ от специалистов получен. В настоящее время на телеграм-канале зарегистрировано 12 593 человека. От них поступил 15 071 вопрос, 15 035 решены, - говорит Аружан Кусаинова, специалист отдела организации брифинга и информации КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



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