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Опубликовано: Сегодня, 19:13

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Телеграм-канал акимата области: улицы села Баскудук будут асфальтированы

На телеграм-канал акимата области житель села Баскудук подал жалобу, сообщив, что на улицах внутри села отсутствует асфальт. На вопрос ответил представитель акимата Баскудукского сельского округа, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
По словам жителя, когда идет дождь, на улицах скапливается вода, что затрудняет передвижение людей. По словам сельчан, движение машин на улицах затруднено. Специалист акимата сообщил, что в ближайшее время будет уложен асфальт.

- Объявлен конкурс государственных закупок на разработку проектно-сметной документации на работы по асфальтированию 53,6 км внутрипоселковых дорог, определено подрядное учреждение. В настоящее время ведется соответствующая работа, - сообщил представитель местного акимата.

- В телеграм-канал ежедневно поступает огромное количество вопросов. Наши специалисты дифференцируют их, направляют в уполномоченные органы, пользователи получают соответствующие ответы. Одним из таких вопросов стал запрос от жителя Баскудукского сельского округа. На вопрос был дан своевременный ответ. В настоящее время на телеграм-канале зарегистрировано 12 592 человека. От них поступило 15 105 вопросов, из них 15 075 решены, - говорит Айдана Хасанова, специалист отдела по связям со СМИ КГУ «Центр общественных коммуникаций» Мангистауской области.



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