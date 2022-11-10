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Опубликовано: Сегодня, 18:51

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На улицах села Акшукур установят фонари

В телеграм-канал акимата области обратилась жительница села Акшукур Тупкараганского района, которая попросила установить фонари на улице Кожашевой. На обращение ответили в акимате Тупкараганского района, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам жительницы, на улице Кожашевой, где она живет, нет уличного освещения. Для детей, которые учатся во вторую смену, очень опасно возвращаться из школы в темное время суток. Представитель акимата сообщил, что в ближайшее время здесь планируется установить световые лампы.

- Для освещения старых улиц без заключен соответствующий технический договор. Составлена смета. В зависимости от источников финансирования будут установлены световые устройства, - пояснили специалисты акимата села Акшукур Тупкараганского района.

- На телеграм-канал акимата области ежедневно поступает большое количество вопросов, волнующих жителей. Специалисты нашего отдела своевременно изучают вопросы и направляют их в ответственные учреждения. Одним из поступивших вопросов стал вопрос жительницы села Акшукур по установке светильников вдоль улицы. Ответ был дан своевременно. В настоящее время на телеграм-канале зарегистрировано 12 540 человек. До настоящего времени от них поступило 14 713 вопросов, из них на 14 689 даны ответы, - говорит Балнур Смаил, специалист отдела информации и организации брифинга КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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