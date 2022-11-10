На улицах села Акшукур установят фонари

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам жительницы, на улице Кожашевой, где она живет, нет уличного освещения. Для детей, которые учатся во вторую смену, очень опасно возвращаться из школы в темное время суток. Представитель акимата сообщил, что в ближайшее время здесь планируется установить световые лампы.



- Для освещения старых улиц без заключен соответствующий технический договор. Составлена смета. В зависимости от источников финансирования будут установлены световые устройства, - пояснили специалисты акимата села Акшукур Тупкараганского района.



- На телеграм-канал акимата области ежедневно поступает большое количество вопросов, волнующих жителей. Специалисты нашего отдела своевременно изучают вопросы и направляют их в ответственные учреждения. Одним из поступивших вопросов стал вопрос жительницы села Акшукур по установке светильников вдоль улицы. Ответ был дан своевременно. В настоящее время на телеграм-канале зарегистрировано 12 540 человек. До настоящего времени от них поступило 14 713 вопросов, из них на 14 689 даны ответы, - говорит Балнур Смаил, специалист отдела информации и организации брифинга КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.