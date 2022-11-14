Телеграм-канал акимата области: будет проложена дорога к улицам сельского округа Атамекен

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В телеграм-канале областного акимата сельчанин пожаловался на качество дорог, особенно когда идет дождь.



- На первом этапе в весенне-летний период 2023 года в рамках государственной программы «Ауыл - Ел бесігі» в жилые массивы сельского округа Капшалы, Каламкас, Жалын, Туған ел, Арай будет проложена асфальтированная дорога. На втором этапе для строительства асфальтовой дороги в жилые массивы Болашак, Шагала, Атамекен, Темир су, Коктем, Арман в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2024 году мы планируем начать строительство, - прокомментировал представитель акимата сельского округа Атамекен.



- В настоящее время телеграм-чат акимата области является открытой площадкой, где жители региона могут задать интересующие их вопросы. Здесь ежедневно поступают различные актуальные вопросы. Один из них касается прокладки асфальта на улицах села Атамекен. Житель получил ответ на свой вопрос, в данном сельском округе поэтапно будут проведены работы по укладке асфальта. На сегодняшний день телеграм-канал насчитывает 12 526 пользователей. На сегодняшний день количество поступивших вопросов составляет 14 799, из них решено 14 777, - говорит Меруерт Миралиева, специалист отдела по связям со СМИ КГУ «Центр общественных коммуникаций» области.

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